İçişleri Bakanlığı 23 sözleşmeli personel alacak

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 23 (yirmi üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Yazılım geliştirme ve mimari tasarım konularında en az 12 (on iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

b) Fonksiyonel ve teknik tasarım bilgisi, entegrasyon desenleri bilgisi ve tecrübesi, uygulama geliştirme tecrübesi, RDBMS ve/veya noSQL bilgisi, mesajlaşma sistemleri (WMQ, Kafka, RabbitMQ vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Yeni teknolojilere hızla uyum sağlama ve bu teknolojileri mimariye yansıtma becerisine sahip olmak,

ç) Proje yöneticisi veya takım lideri olarak çalıştığını belgelemek,

d) En az üç adet uzun süreli (1 yıl ve üstü) projeyi yönetmiş olmak,

e) Proje planlama, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

f) Bulut tabanlı mimari konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Sistem ve yazılım tasarım konularında 1 veya daha fazla projede görev almış olmak,

ğ) Linux, unix açık kaynak platformlarda tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

ı) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi ve risk yönetimi araçları kullanma tecrübesine sahip olmak,

i) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

k) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

l) Veri ambarı ve iş zekası kavramlarına hakim olmak, iş zekası ürünleri kullanmış olmak,

m) UML diyagramları (ER, Use Case, Mockup vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,

o) Proje bütçesi oluşturma ve bütçe yönetimi konusunda deneyimli olmak,

ö) Kamu satın alma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

r) MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak,

s) Sistem ve ağ altyapısı konusunda deneyim sahibi olmak,

ş) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

t) Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

u) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak,

ü) Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek,

v) Kurumsal birimlerin yazılım gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak konusunda tecrübeli olmak,

y) Windows ve Linux servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

z) Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

aa) Agile yazılım metodolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak, bb) Sunucu yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) En az 5 (beş) yıl süre ile Oracle 11g/12c/19c veya üstü veri tabanı yönetimi ile SQL ve PL/SQL programlama tecrübesine sahip olmak,

c) SQL, PL/SQL iyileştirme (tuning) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle RAC kurulumu hakkında (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) UNIX ve Linux türevleri (tercihen Oracle Linux ve Red Hat Linux) işletim sistemleri yönetimi (admin) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) RMAN veya Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting konularında bilgi sahibi olmak,

g) DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak,

ğ) Oracle ASM konusunda bilgi sahibi olmak,

h) PostgreSQL veri tabanı yönetimi, kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme ve bakımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

TERCİHEN;

a) Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.

3. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) En az 10.000 (on bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux, Windows işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Weblogic, Microsoft IIS uygulamaları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Uygulama performans izleme araçları (APM) yönetimi ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Dns, ldap, uygulama sunucusu, sunucu, sanal sunucu, container, web server, proxy server, erişim yönetimi, kullanıcı tanıtma/yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak,

f) Uygulama yaşam döngüsü yönetimi ve DEVOPS teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı Contaıner, Kubernetes teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Sunucu, storage, sistem donanımları ve sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

h) Openstack, rancher, ceph, elk,redis, kafka, grafana, prometheus, rabbitmq gibi teknolojilere hakim olmak, bu ürünlerin kullanıldığı projelerde görev almış olmak.

TERCİHEN;

a) PMP Management Professional sertifikasına sahip olmak,

b) Graylog vb. gibi loglama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

4. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) En az 10.000 (on bin) istemcili bilgi işlem merkezlerinde en az 5 (beş) yıl siber güvenlik uzmanı olmak koşuluyla toplam 10 (on) yıl çalışmış olmak,

b) E-posta güvenliği, Güvenlik Duvarı (Firewall), Web uygulaması Güvenlik Duvarı (WAF), Yük Dengeleyici (Load Balancer), VPN sistemleri, uç nokta tehdit algılama ve yanıt (EDR), antivirüs, antispam, uygulama kontrolü/URL filtreleme, veri kaybı önleme (DLP), saldırı tespit ve önleme sistemi (IPS/IPS), servis hizmet reddi (DDOS) saldırısı koruma, Yetkili hesap yönetimi (PAM), SSL şifreleme sistemi, sıfırıncı gün (Zero Day) ataklarından korunma, ağ erişim kontrol sistemleri (NAC) ürünleri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Kablolu ve kablosuz ağların güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

d) Olay Yönetimi ve Olay Müdahale (Incident Handling & Incident Response) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ üzerinde trafik analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Web uygulamaları, mobil uygulamalar, web servisleri ve veri tabanı sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Dark web, Mittre Attack, CVE gibi platformlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Sızma ve stres testleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) ISO 27001, PCI DSS, COBIT gibi standartlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Büyük ölçekli kurumların güvenlik sistemlerinin gereksinim analizi, proje tasarımı ve yönetimi, teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçleri ve bilgi güvenliği alanında diğer kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Certified Information Systems Security Professional(CISSP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN), Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalardan en az birine sahip olmak.

5. KIDEMLİ NETWORK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 10 (on) yıl omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, WAF, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 10.000 (on bin) kullanıcı/cihaz yönetilen bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ yöneticisi ve ağ güvenliği konusunda çalışmış olmak,

b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) DNS, DMVPN, mGRE, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Farklı güvenlik duvarları yönetimi (Checkpoint, PaloAlto, Cisco Firepower, Fortigate) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Load balancer cihazları yönetimi (F5, Citrix) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

g) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

ğ) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,

h) Ağ trafiğini izleyerek ağda olası tehditleri tespit etmek ve buna hızlı bir şekilde yanıt vermek için tasarlanmış özel güvenlik çözümleri (NDR) konusunda tecrübeli olmak,

ı) Network Packet Broker cihazları kullanımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağ durumunun yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak,

j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Ağ mimarileri, ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim ve saha tecrübesine sahip olmak,

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

m) Şartname, hakkediş ve DMO, Doğrudan temin, İhale alım süreçlerine hakim olmak,

n) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP) sertifikası sahip olduğunu belgelemek, ö) Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

p) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

6. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 10.000 (on bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) En az 500 (beş yüz) adet sanal sunucu ve en az 50 (elli) adet fiziksel sunucusu olan VMware sanallaştırma ortamında sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) E-Posta sunucu yönetimi (Microsoft Exchange Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Antivirüs ürünü yönetiminde ve Endpoint Protection uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Active Directory Security, Microsoft Exchange Security, Windows 10/11 güvenlik önlemleri, Windows server 2019/2022 güvenlik önlemleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Dosya sunucusu (File Server) ve Bulut depolama ürünleri (OneDrive for Business) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoft Windows sunucularında (2016,2019,2022) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Windows veya Linux sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme ve tüm işlemlerde (Troubleshooting) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Office 365 ve Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Powershell script (LDAP, Exchange, Skype, Win 10/11) dili üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde (Vmware & Hyper-V) ve Windows Server Backup ve Replication konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygulamaları (İLO Amplifier Pack & Openmanage Enterprise) hakkında ve sunucuların Firmware Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

TERCİHEN;

a) VMware Certified Professional 7 (VCP7) sertifikasına sahip olmak.

7. PROJE YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Kamu kurum projelerinde en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak,

b) Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

c) Proje yönetimi, dijital dönüşüm ve stratejik planlama konularında deneyime sahip olmak,

ç) PMP (Project Management Professional) eğitimi almış olmak ve belgelemek,

d) PSMve PSPO Sertifikasına sahip olmak,

e) Ms Project veya Oracle Primavera proje yönetim/iş takip uygulamalarının kullanımı hakkında en az bir tanesine ait sertifika sahibi olmak,

f) Araştırmacı nitelikte olup, dinamik, yeniliklere ve gelişime açık olmak,

g) Proje yönetimi standart ve metodolojilerine hakim ve süreç yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmak, ğ) Yazılım geliştirme metotlarına hakim ve tercihen projelerde aktif olarak kullanmış olmak,

h) Küçük ve orta ölçekli projeleri yönetmiş olmak,

ı) Üst seviyede sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,

i) Takım çalışmasına yatkın olmak,

j) Problem çözme, planlama, organizasyon ve sunum becerileri gelişmiş olmak,

k) Analitik düşünme ve sonuç odaklı olmak.

8. IP SANTRAL NETWORK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Ağ Uzmanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Geçerliliği devam eden CCNP, ACIS 7120, ACIS 7130, sertifikalarına sahip olmak,

c) Voice gateway, SIP, H.323 protokolleri, VOiP network mimarilerinin tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Çağrı Merkezi alt yapısı, IVR, Dialer CRM, Speech Analytics, Voice Recording, vb. çağrı merkezi teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) TCP/IP, DNS, DHCP, 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

f) Cisco, Huawei, Juniper, Dell ve Hp marka switch, routerlar üzerinde, Voice network yapılandırması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sanallaştırma (Vmware) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Sistem odası taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Şartname, hakkediş ve DMO, Doğrudan temin, ihale alım süreçlerine hakim olmak.

TERCİHEN;

a) Avaya IVR/CTI platform ürünleri (SM, SMGR, SBCE, AADS, AES, CM, CMS, WFO, IP OFFICE) konusunda tecrübeli olmak,

b) Avaya voice (Ip phone, G450-G430 Media Gateway) ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 10.000 (on bin) istemcili bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak

b) IDS, IPS, WAF, NAC ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak

c) DLP, EDR, NDR, PAM, Proxy, Antivirüs hakkında tecrübe sahibi olmak,

ç) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) SIEM Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

g) Olay Yönetimi ve Olay Müdahale (Incident Response & Incident Handling) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

TERCİHEN;

a) Tercihen Certified Information Systems Security Professional(CISSP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN),Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalardan en az birine sahip olmak.

10. KIDEMLİ İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Veri Ambarı / İş Zekası / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak,

b) Microsoft SQL Server Reporting Service ve SSIS konusunda tecrübeli olmak,

c) Oracle BI veya PowerBI iş zekası platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) PowerBI DAX sorgularının yazımına ilişkin bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

g) OLAP küpleri oluşturma, yönetme konusunda deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSAS)

ğ) Tercihen İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

h) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,

ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

11. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, b) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

d) Çok katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

g) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,

h) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasını almış olmak, ı) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

12. YAPAY ZEKA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Yazılım geliştirme alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

b) Python, R, C# gibi programlama dillerinden en az biriyle proje geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

c) Yapay zeka uygulamaları alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve yapay zeka algoritmaları ile geliştirilen en az 1 (bir) projede proje yöneticisi olarak görev aldığını belgelendirmek,

ç) Veri madenciliği, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve tahminleme modelleri gibi konularda deneyim sahibi olmak,

d) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch gibi kütüphanelerin en az ikisi hakkında deneyim sahibi olmak

e) Transformer modelleri ve diğer doğal dil işleme (NLP) algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Veri hazırlama, veri keşfi, veri analizi ve model tasarımı gibi süreçlerde (MLOps) deneyim sahibi olmak ve bu süreçlerde kullanılan güncel teknolojilere hakim olmak,

g) Derin pekiştirmeli öğrenme algoritmaları ve ilgili kütüphaneler konusunda bilgi sahibi olmak, ğ) Güçlü veri analizi, veri yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine sahip olmak,

h) Çekişmeli Üretici Ağlar (GANs) ve üretken yapay zeka (GenAI) konularında bilgi sahibi olmak, ı) Docker ve konteyner teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Yapay Zeka uygulamaları için modern web teknolojilerini kullanarak API oluşturma ve entegrasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) En az 300.000 (üç yüz bin) kişilik Öğrenme Yönetim Sisteminde 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Moodle yazılımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Canlı ders uygulamaları ve kurulumu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Dijital eğitim tasarımı için gerekli olan programların ve benzeri araçların kullanım bilgisine sahip olmak,

e) Eğitimlerde kullanılabilecek Web 2.0. araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Online eğitim kaynakları ve metotları hakkında bilgi sahibi,

g) MS Office programlarını çok iyi seviyede bilmek,

ğ) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

14. SİSTEM UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) En az 1.000 (bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, Active Directory, GPO, DNS, WSUS, DHCP, Hyper-V, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Web sunucusu kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (Nginx, Apache, IIS vb.)

ç) İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, log analizi ve güncellemelerinin yapılması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) VMware sanallaştırma platformu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yedekleme altyapıları kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

TERCİHEN;

a) Docker, Kubernetes gibi container mimarilerinde tecrübe sahibi olmak,

b) DevOps ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

15. NETWORK VİDEO KONFERANS UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Ağ alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın ve son kullanıcıya destek verebilecek teknik yeterlilikte olmak,

d) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikası sahip olmak ve belgelemek,

e) Video konferans sistemleri konularında eğitim aldığını (sertifika ya da eğitim belgesi) ya da iş deneyimi olduğunu belgelemek.

TERCİHEN;

a) Kamera ve ses sistemleri konusunda bilgi ve tecrübesi olmak,

b) Video konferans sistemleri ve ağının yönetimi konusunda bilgi ve tecrübesi olmak,

c) Video konferans sistemlerinin Veri İletişim Protokoller konusunda bilgi ve tecrübesi olmak,

ç) Kripto sistemleri konusunda bilgi ve tecrübesi olmak,

d) Ip telefon ve sistemleri konusunda bilgi ve tecrübesi olmak.

e) Voice gateway, SIP, H.323 protokolleri, VOiP network mimarilerinin tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. BİLGİ GÜVENLİĞİ (BGYS) UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) En az 10.000 (on bin) istemcili bilgi işlem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Bilgi Güvenliği Politikası çerçeveleri ve yasal regülasyonlar (ISO 27001, KVKK vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Bilgi Sistemleri altyapıları, güvenlik mimarisi ve güvenlik çözümlerini (Proxy, Firewall, VPN, NAC, EDR, Antivirüs, SIEM, Sandbox, NDR vb.) araştırmış olmak ve temel seviyede bilgi sahibi olmak,

ç) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetimi ve ISO 27701 KVKK standartlarına hakim olmak

d) Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Bilişim Teknolojileri risk yönetimi alanlarında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

e) Bilgi Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Yönetişim-Risk-Uyum-Belgelendirme çalışmaları ve veri güvenliği konularında deneyimli olmak,

f) Bilgi güvenliği ve siber güvenlik risklerinin öngörülerek süreç iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, raporlanması ve yönetiminin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmak,

g) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak,

ğ) Bilgi güvenliği alanında ISO 27001 Baş Denetçi, CISA, CISM, CRISC sertifikalarından en az 1 (bir) tanesine sahip olmak,

h) T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulama süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. TEST ANALİZ UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Süreç yönetimi, analizi, modelleme, iyileştirme ve test konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) TFS, Jira benzeri iş takip araçlarından en az birinin süreçlerine hakim olmak,

c) IIBA standartları hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hakim olmak,

d) MS Office, Visio, MS Project araçlarını kullanabilmek,

e) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) Ara yüz tasarımı ve kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

ı) Kalite yönetimi iş süreçleri hakkında bilgi ve tecrübesi olmak,

i) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

j) Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak, k) Yazılı ve sözlü olarak iletişimi kuvvetli olmak.

TERCİHEN;

a) ISTQB sertifikasına sahip olmak ve belgeleyebilmek.

18. İŞ ZEKASI UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) SQL, PL/SQL, Oracle veri tabanı uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Microsoft PowerBI üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Veri Kalitesi, Veri Temizliği ve Veri Doğrulama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

e) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

f) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

TERCİHEN;

a) Bir kurumda en az bir veri ambarı tasarlamış ve iş zekası araçlarıyla rapor sunmuş olmak,

b) SSIS ve SSRS hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Microsoft Power BI üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerinden 21-29.10.2024 tarihleri aralığında başvurular gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr)hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Özgeçmiş,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Adayın mesleki çalışma süresini bilişim personeli olarak belgelendirmesi gerekmektedir.

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre;

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesiwww.icisleri.gov.tradresinde 04 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 19 Kasım 2024 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayımlanacaktır.

Sözlü sınav 26-27-28 Kasım 2024 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarıwww.icisleri.gov.tradresinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (44.293,90) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise beş (5) yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.