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Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 ekim 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Ekim 2024 01:30, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 01:08
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Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur.

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