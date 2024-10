Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

- Başvurular https://basvuru.bilecik.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen, kargo, posta vb. şeklinde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Öz geçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve müracaat formu

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı /nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece ön yüz)

- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık)

- Öğrenim belgeleri

- İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Adli sicil kaydı belgesi

- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi

- ALES sonuç belgesi

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi

- İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair öğrenci belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge, transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir.)

- Adayın ilan edilen alanla ilgili istenilen sertifikalarının ve deneyiminin en az lisans mezuniyeti sonrası olması (Yüksek lisans ve doktora sonrası da istenilebilir.) ve bunu hem çalıştığı kurum/kuruluşlardan alacakları onaylı belge hem de çalıştıkları dönemi gösterir SGK hizmet döküm belgesi (barkodlu) ile belgelendirmesi şarttır. (Kamu kurumlarındaki ders verme tecrübelerinde kamu kurumlarından alınacak belgeler kabul edilecektir.) İlanda belirtilen iş deneyimlerinin ve istenilen sertifikaların ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

- Yüksek lisans veya doktora öğrencilik durumu olan/mezun olan ve "alanında" ibaresi ile ilan şartı istenilen adayların alanını gösterir onaylı belgeyi (transkript, öğrenci belgesi, ana bilim dalı başkanlığı yazısı veya tez konusu yazısı) ibraz etmeleri gerekmektedir.

- e-Devlet'ten alınan belgerin barkodlu/karekodlu olması gerekmektedir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (ALES puan türleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyuru olarak yayımlanmıştır.)

- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelik'te belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

-Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarının lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında not döküm belgesinde (transkript) hem 4'lük hem de 100'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan 100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

- Öncelikli alanlarda ilan edilen Araştırma Görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

- Öğretim Üyesi dışındaki Diğer Öğretim Elemanı kadrolarının alım süreçlerinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında kullanılacak olan ALES puan türleri ilgili birimlerimizin resmi web sayfasında duyurulmuştur.

AÇIKLAMALAR:

- Üniversitemiz resmi web sayfasında yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Başvuru sırasında verilen karekodlu/barkodlu e-Devlet belgeleri kabul edilecek ancak bu belgeler jüri üyeleri tarafından doğrulama yapılamadığı takdirde dikkate alınmayacaktır.

- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun ya da başvuru yapan adayların başvuru koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu kişilerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

- Diğer kamu kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

- Aday tarafından https://basvuru.bilecik.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda ilan sistemine yüklenilen belgeler dikkate alınacak olup belgelerin eksik, yanlış veya hatalı olması sorumluluğu tamamen adaya aittir.

- "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca yayımlanan ön değerlendirme sıralaması adayların giriş sınavına katılmaya hak kazanıp kazanamadığını belirler. Nihai değerlendirmede ise adayların giriş sınavında alacağı puan ve diğer puan kriterleri (ALES puanı, lisans mezuniyet notu, giriş sınav notu, dil puanı notu) ilgili Yönetmelik'te belirtilen yüzdelik dilimleri dikkate alınarak hesaplanarak adayın atanmaya hak kazanıp kazanmadığı belirlenir.

- Araştırma Görevlileri, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde geçen azami öğrenim süreleri dikkate alınacaktır. (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ek süre (afet ve salgınlarda tez aşamasında) alan adayların eğitim gördükleri enstitülerden aldıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmektedir.)

