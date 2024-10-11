Türk Standardları Enstitüsü 161 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsünden:

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplam 161 personel alınacaktır.

Enstitümüz merkez ve taşra teşkilatına istihdam edilecek idari hizmet sözleşmeli personele ait pozisyon, öğıenim durumu, sayı, şehir, KPSS puan türü ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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I - BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylar sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nım 48 inci maddesinde sayılan genel şartlan taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunlan ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumlan ile denklik belgesi verilen yurt dışmdaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar da diğer koşullan taşımaları ve başvuru esnasmda gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4) Mühendis ve Kimyager pozisyonlarına yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Smavı (YDSZe-YDS)Tıdan eu az C seviyesi puana (en az 70 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

5) Denetçi Yardımcılığı pozisyonu için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

6) Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayım bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

7) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon ve il için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanlann/yapmış olanların ilgili yıllara ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan "...sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulumdan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Def a Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz. " hükme istinaden adayların, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere bulunduğu pozisyondan son başvuru tarihi itibarıyla üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça başvurulan geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamalaıı yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) vıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayıln.

10) Türkiye'nin her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şartında devamlı olarak görev yapmasma sağlık açısından engeli, hastalığı ve benzeri dununu bulunmamak.

11) Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan soma "Başvurularım" ekranından başvurulanımı tamamlanıp tamamlanmadığım kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Almdı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

11 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurulalım Kariyer Kapısı ve Türk Standaıdlan Enstitüsü (http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyulular bölümünde alım ilamımı yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden Türk Standaıdlan Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle yapabilecektir.

Başvurular 21.10.2024 tarihinde başlayıp 31.10.2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Eksik belge ibraz edenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir. Enstitü'nün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Tabloda yer alan pozisyonlara başvuracak adayların mezun oldukları öğlenim programlan ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak snalaınaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazamı. Ancak öğrenim programı ve puan tülü için yapılan sıralama sonucunda son şuadaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da smava katılmaya hak kazanır.

KPSS'de yüksek puan almış olmak sözlü smava girmede tek başma hak teşkil etmez. Alım yapılan pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla eksik ve yanlış evrak yükleyenler ile genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 18.11.2024 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasnıdan ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin Mühendis, Kimyager ve Denetçi Yardımcısı pozisyonlarına uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığımı!, Enstitünün ana faaliyet alanlarına ilişkin bilgilerin değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

a) Mühendis ve Kimyager pozisyonları için;

Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri 50,

Enstitünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili bilgisi 20,

Genel yetenek ve genel kültür düzeyi 10,

Muhakeme ve kavrayış yeteneği 10,

İfade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin değerlendirilmesi 10,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adaym mesleki bilgisi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konularm bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

b) Denetçi Yardımcılığı pozisyonu için;

132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi, adayların genel kültür bilgilerinin ölçülmesi, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği ile kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi. Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sonullar, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi konularından sorular sorulacaktır.

Sözlü sınavdan önce Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı gerekirse Denetçi Yardımcısı adaylarıyla ön görüşme yapabilecek veya yaptnabilecektir.

IV - SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer vc tarih http://www.tse.org.tr adresinde duyumlar sayfasından ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü smavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyeleri tarafından verilecek olan yüz tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarımı! eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Sözlü smavda başanh olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen pozisyon sayısı kadar aday, sözlü sınavı başatmış kabul edilecektir.

Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir. Ayrıca sözlü smavı kazanan asil adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktn.

Müracaat etmeyen veya hakkından feragat eden asil adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak olup kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafindan en geç i 0 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

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