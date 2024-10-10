Savunma Sanayii Başkanlığı 7 sözleşmeli personeli alacak

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5, diğerleri için en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

B. ÖZEL ŞARTLAR:

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (4 Katına Kadar - 1 Kişi)

. En az 10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Microsoft veya Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi olarak veya Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde toplamda veya herhangi birisi için en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe sahibi olmak,

. Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop, Certification Authority (CA), Failover Cluster mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme hususlarında bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

. Linux ve Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Microsoft Exchange, Active Directory (Aktif Dizin) vb. kritik uygulamaların göç süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Sunucu sanallaştırma platformları (Vmware, Hyper-V, Proxmox, Ovirt, KVM) ürünlerinden en az biri hakkında ileri seviye kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

. Masaüstü sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Storage, ISCSI, SAN (Storage Area Network) altyapısı, kurulum, konfigürasyon ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. CEPH, GlusterFS, Shared Storage veya Hyper-Converged altyapılarından en az biri hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Betik yazma (Python, Bash, Power Shell, Shell Scripting) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi ve ürünleri (HAProxy, NGINX, F5, Citrix, NetScaler vb.) konusunda bilgi sahibi olmak

. Linux / Windows, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

. Veri yedekleme yazılımlarının (Netbackup, Commvault, Veeam vb) yönetimi, yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Uygulama sunucuları (Apache, NGINX, IIS vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

. Sistem bileşenleri güvenlik sıkılaştırmaları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

. Tercihen Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) - Messaging sertifikasına sahip olmak,

. Tercihen Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) - Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,

. Tercihen Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) - Communication sertifikasına sahip olmak,

. Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

Aşağıdaki sertifikalardan en az bir tanesine sahip olduğunu belgelemek:

. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

. Windows Certified Solution Associate (MCSA) - (2012 ve sonrası)

. Microsoft 365 Certified: Administrator Expert

. LPIC-1 Linux Professional Institute Certification

. LPIC-2 Linux Professional Institute Certification

. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

. Red Hat Certified Engineer (RHCE),

. Red Hat Certified Architect (RHCA),

. Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

AĞ VE GÜVENLİK UZMANI

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

. En az 5.000 (beş bin) kullanıcısı/cihazı bulunan, omurga ve kenar ağ anahtarı, güvenlik duvarı (firewall), saldırı tespit ve önleme sistemleri (IPS/IDS), içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistemde en az 5 (beş) yıl ağ ve güvenlik uzmanı veya ağ ve güvenlik yöneticisi olarak çalışmış olmak,

. NAC kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

. Firewall, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, EDR ve PAM gibi ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer almış olmak,

. SIEM uygulamaları için Script, regex ve korelasyon hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Syslog, EventLog türleri konusunda tecrübeye sahip olmak,

. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,

. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak,

. Sistem ve ağ teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Açık kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen zafiyet tarama araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker veya muadili) en az birini kullanabiliyor olmak,

. 5651 sayılı kanun konusunda bilgi sahibi olmak,

. MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre WAN, SDWAN teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

. Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

. Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,

. Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen ürünlere yönelik sertifikaya sahip olmak,

. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve dokümantasyonunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen ISO27001 Denetçi Sertifikasına sahip olmak,

. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

. Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak

. Tercihen IP Santral, IP Telefon, VoIP ve Video Konferans alanlarında tecrübe sahibi olmak,

Aşağıdaki (veya muadili) sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

. Cisco Certified Network Professional (CCNP),

. CCNP Routing and Switching,

. CCNP Collaboration,

. CCNP Data Center

. CCNP Security

. CCNP Wireless

. CCNP Service Provider

. CCDP

. CCNP Cloud

Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

. Licensed Penetration Tester (LPT)

. GIAC Penetration Tester (GPEN)

. CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

. CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,

AĞ VE GÜVENLİK UZMANI

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-1 Kişi)

. En az 1.000 (bin) kullanıcısı/cihazı bulunan, omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistemde en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,

. NAC kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

. MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre WAN, SDWAN teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

. Network Monitoring araçlarının yönetimi ve izleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

. Bilişim altyapısında kullanılan güvenlik duvarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen ürünlere yönelik sertifikaya sahip olmak,

. Ağ sistemlerinin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek bilgi sahibi olmak,

. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgili ve tecrübeli olmak,

. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve dokümantasyonunda tecrübeye sahip olmak,

. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

. Cisco Certified Network Associate (CCNA),

. Cisco Certified Network Professional (CCNP),

. CCNP Routing and Switching,

. CCNP Collaboration,

. CCNP Data Center

. CCNP Security

. CCNP Wireless

. CCNP Service Provider

. CCDP

. CCNP Cloud

SİSTEM UZMANI

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-2 Kişi)

. En az 5.000 (beş bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Microsoft veya Linux işletim sistemlerinin sistem yöneticisi olarak veya Active Directory, Exchange vb. Microsoft ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,

. Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop, Certification Authority (CA), Failover Cluster mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme hususlarında bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi sahibi olmak,

. Sunucu sanallaştırma platformları (Vmware, Hyper-V, Proxmox, Ovirt, KVM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Masaüstü sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

. Storage, ISCSI, SAN (Storage Area Network) altyapısı, kurulum, konfigürasyon ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Betik yazma (Python, Bash, Power Shell, Shell Scripting) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Linux / Windows, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

. Veri yedekleme yazılımlarının (Netbackup, Commvault, Veeam vb) yönetimi, yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi sahibi olmak,

. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,

. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

. Sistem bileşenleri güvenlik sıkılaştırmaları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

. Tercihen teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

. MCITP- Server Administrator

. Windows Certified Solution Associate (MCSA) - (2012 ve sonrası)

. LPIC-1 Linux Professional Institute Certification

. LPIC-2 Linux Professional Institute Certification

. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

. Red Hat Certified Engineer (RHCE),

. Red Hat Certified Architect (RHCA),

. Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

. VMware Certified Professional (VCP)

BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-1 Kişi)

. En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği Uzmanı olarak veya ilgili bir pozisyonda en az 3 (üç) yıl Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve benzeri süreçlerin yönetilmesi veya hazırlanmasında görev almış olmak,

. ISO/IEC 27001 BGYS politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve işletilmesi sürecinde görev almış olmak,

. Bilgi güvenliği farkındalığına yönelik çalışmalar (eğitim, tatbikat vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. 5651 sayılı kanun konusunda bilgi sahibi olmak,

. 6698 sayılı KVKK kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak,

. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

. Kurumsal siber güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak

. Tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer almış olmak,

. Web uygulamaları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak,

. Sistem ve Ağ Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda bilgi sahibi olmak,

. Açık Kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.)

konusunda bilgi sahibi olmak,

. Zafiyet tarama araçları (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker veya muadili)

konusunda bilgi sahibi olmak,

. Tercihen yerli siber güvenlik ürünleri kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

. ISO27001 Baş Denetçi Sertifikası

. Certified Ethical Hacker (CEH)

. Licensed Penetration Tester (LPT)

. GIAC Penetration Tester (GPEN)

. Offensive Security Certified Professional (OSCP)

. Certified Information System Security Profesional (CISSP)

İŞ ANALİSTİ

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-1 Kişi)

. Yazılım, veri merkezi, bilgi güvenliği projelerinde İş Analisti, Sistem Analisti, İş Geliştirme Uzmanı, Proje Mühendisi veya benzer bir görevde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak

. İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu alandaki yazılımlar (MS Visio vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

. Proje yönetim süreçlerinde görev almış olmak

. Ürün/yazılım test ve kabul faaliyetlerinde görev almış olmak

. Satın alma süreçleri, piyasa araştırması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

. Tedarikçilerle iletişim ve koordinasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

. Dokümantasyona önem vermek, proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak

. Veri merkezi donanımları, sunucu, depolama ve yedekleme ürünleri konusunda bilgi

sahibi olmak

. Sistem ve Ağ Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve işletilmesi sürecinde görev almış olmak

. Tercihen uygulama geliştirme metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak

. Tercihen Proje Yönetimi (PMP) eğitimi/sertifikası almış olmak

. Tercihen kalite süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

. 5651 sayılı kanun konusunda bilgi sahibi olmak

. 6698 sayılı KVKK kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak

. Takım çalışması ve iletişim yetkinlikleri güçlü, stres yönetimi ve dayanıklılık yetkinlikleri üst düzeyde, çözüm odaklı ve sorumluluk bilinci yüksek olmak, temsil kabiliyetine sahip olmak,

C. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a) Sınav başvuruları, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, e-Devlet (Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko internet adresi üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

b) Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde, her nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

d) Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla iki (2) tanesine başvurabilecektir.

D. BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER

a) Fotoğraflı (son altı aya ait) Europass CV Sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,

c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

d) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış "Denklik Gösterir Belgelerini" pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yükleyeceklerdir.

e) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

f) Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi, g) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

h) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge, (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir.) Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi gerekmektedir.

i) Sınav Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar)

j) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS3 puanı 70 olarak değerlendirlecektir)

k) Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilecektir)

l) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı örneği. (e-devlet üzerinden alınabilecektir)

m) Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) ile belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyid edilemezse sözkonusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda, genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

b) KPSS P3 Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS Puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

c) Adayların başvuru sonuçları, Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

F. SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

b) Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınavın yeri, tarihi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımızwww.ssb.gov.tradresli internet sitesi "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir.

G. SINAV KONULARI, SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

a) Yazılı sınavda adaylar pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.

b) Adaylar yazılı sınav sonuçlarını, Başkanlıkwww.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruyu müteakip Kariyer kapısından görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

c) Yazılı sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

d) Adaylar sözlü sınavda, pozisyonlara uygun olarak, genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları, ilgili pozisyona dair teknik bilgiler ve uygulama düzeyi %85 (yüzde seksenbeş) ve bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15 (yüzde onbeş) olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.

e) Adaylar sözlü sınav sonuçlarını, Başkanlık www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

f) Yazılı ve Sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adayların başarı puanı, Yazılı sınav notunun %30'u ve Sözlü sınav notunun %70'i alınarak belirlenecektir.

g) Pozisyon sayısı dahilinde, başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak her pozisyon için asıl olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca ilan edilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

h) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, başarı puanına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

i) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra ölüm veya istifa hallerinde bunların yerine başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir.

j) Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

k) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

l) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

H. SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET

a) Asıl adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren adaylar en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere Başkanlığımıza müracatta bulunacaklardır.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

c) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar uygulanacaktır.

d) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

e) Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

f) Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

g) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

İ. DİĞER HUSUSLAR

a) Asıl olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

c) Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek; sağlık raporu sunamayan aday ile sözleşme imzalanmayacaktır. (Hastanenin kamu hastanesi olması zorunludur)

d) Yazılı ve sözlü sınavlara yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle Başkanlıkça değişiklik yapılması gerekirse yeni duruma ilişkin bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

J. İLETİŞİM BİLGİLERİ

İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın (312) 411 91 02 ve (312) 411 97 00 numaralı telefonlarından edinilebilecektir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.