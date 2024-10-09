Koç Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca Üniversitemizin Hukuk Fakültesine aşağıda belirtilen Araştırma Görevlisi kadroları için tam zamanlı araştırma görevlileri (7 adet) alınacaktır.

Müracaat edeceklerin Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

İLAN 1-________________________________________________________________

İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 2

Kadro Derecesi: 0

Ales puanı: 80 (EA)

YDS/Dengi : 75 (İngilizce veya Almanca)

Duyuru Başlama Tarihi: 09.10.2024

Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 30.10.2024

Sınav Giriş Tarihi: 06.11.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.11.2024

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yoluyla

Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres:https://law.ku.edu.tr/

İlan Özel Şartı: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Hukuk alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak_______________________________________________________

İLAN 2-________________________________________________________________

İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/ Kamu Hukuk Bölümü/ Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 2

Kadro Derecesi: 0

Ales puanı: 80 (EA)

YDS/Dengi : 80 (İngilizce veya Almanca)

Duyuru Başlama Tarihi: 09.10.2024

Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 30.10.2024

Sınav Giriş Tarihi: 06.11.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.11.2024

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yoluyla

Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres:https://law.ku.edu.tr/

İlan Özel Şartı: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak

İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/ Kamu Hukuk Bölümü/ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Kadro Derecesi: 0

Ales puanı: 80 (EA)

YDS/Dengi : 80 (İngilizce)

Duyuru Başlama Tarihi: 09.10.2024

Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 30.10.2024

Sınav Giriş Tarihi: 06.11.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.11.2024

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yoluyla

Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres:https://law.ku.edu.tr/

İlan Özel Şartı: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak

İLAN 4-

İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/ Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Kadro Derecesi: 0

Ales puanı: 75 (EA)

YDS/Dengi : 80 (İngilizce veya Almanca)

Duyuru Başlama Tarihi: 09.10.2024

Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 30.10.2024

Sınav Giriş Tarihi: 06.11.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.11.2024

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yoluyla

Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres:https://law.ku.edu.tr/

İlan Özel Şartı: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak

İlanın çıkılacağı yer: Koç Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/ Özel Hukuk Bölümü/ Bilişim Hukuku Anabilim Dalı

Kadro Unvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Kadro Derecesi: 0

Ales puanı: 80 (EA)

YDS/Dengi : 80 (İngilizce)

Duyuru Başlama Tarihi: 09.10.2024

Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 30.10.2024

Sınav Giriş Tarihi: 06.11.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.11.2024

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yoluyla

Başvuru Yeri: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres:https://law.ku.edu.tr/

İlan Özel Şartı: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak

İSTENEN BELGELER:

Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Hukuk Fakültesi Dekanlığına yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1. Fotoğraflı özgeçmiş,

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),

4. Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans),

5. Not Döküm Belgesi (Transkript),

6. ALES belgesi,

7. YDS/Denk Sınav Belgesi,

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge,

9. Varsa bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği,

10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge),

11. Kişisel Veri Teslim Etme Rıza Dilekçesi (Başvuru teslimi sırasında temin edilecektir).

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