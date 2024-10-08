TÜBİTAK 8 personel alacak
TÜBİTAK 8 personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ekim 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Ekim 2024 01:30, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 01:14
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEKTİR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 14.10.2024<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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