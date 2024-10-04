Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. maddesi uyarınca oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Tıp mezunu olup ilgili alanlarda doktorasını tamamlamış adaylarda ayrıca yüksek lisans yapma gerekliliği bulunmamaktadır.

- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 2024/2

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AÇIKLAMALAR

1 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak.

2 Doçentlik ünvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak. Eyyübiler ve Zengiler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

3 Doçentlik ünvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak. Ortaçağ Türk İslam kentleri alanlarında çalışma yapmış olmak.

4 Doktorasını Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve Belagatı alanında yapmış olmak. Klasik Arap şiiri eleştirisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

5 Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Doğu Hristiyanlığı ile Bizans-Süryani apokaliptik metinler üzerine çalışmalarda bulunmuş olmak.

6 Grafik alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Bilgilendirme tasarımı üzerine çalışmaları olmak.

7 Doktorasını Ortadoğu çalışmaları alanında yapmış olmak. Ortadoğu siyaseti alanında yayınları olmak.

8 Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. İslam hukukunun ve şafi mezhebinin temel kavramları ile ilgili çalışmaları olmak, İslami İlimler Arapça Lisans Programında ders verebilmek için YÖK tarafından geçerliliği olan yabancı dil Arapça sınavından en az 85 puan almış olmak.

9 Doçentlik ünvanını Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olmak. Tasavvuf ve metafizik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

10 Doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yapmış olmak. Dinler tarihi alanında antik dönem okulları ile ilgili çalışmaları olmak.

11 Doçentlik ünvanını Biyoloji alanında almış olmak. Tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12 Doçentlik ünvanını Tıbbi Biyokimya alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Migren ve multiple skleroz ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

13 Doçentlik ünvanını Turizm alanında almış olmak. Yavaş turizm motivasyonu ve ortak üretime katılım motivasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

14 Doçentlik ünvanını Turizm alanında almış olmak. Festival turizmi ve turizmde misafir deneyimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

15 Doçentlik ünvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Uzaktan algılama ve FPGA konularında çalışmalar yapmış olmak.

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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Aranan Şartlar

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- ALES' ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Muafiyet

- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

- Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

- Başvuru dilekçesi

- Özgeçmiş

- ALES Belgesi (e-Devlet çıktısı)

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

- Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya Karekodlu e-Devlet çıktısı)

- Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya Karekodlu e-Devlet çıktısı )

- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

- Askerlik Durum Belgesi (Güncel e-Devletten alınmış Karekodlu)

- 1 (Bir) adet vesikalık fotoğraf

- İlanda aranan şarta bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-Devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri ön değerlendirmede kabul edilir, e-Devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

- İlanda aranan şarta bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından veya e-Devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.)

- İlanda belirtilen alanda yüksek lisans yapıyor olmak ibaresi öğrenci belgesinde yer almıyorsa, aday tarafından (yüksek lisans/ doktora yaptığı enstitüden alınacak resmi yazı ile o alanda yüksek lisans/doktora yapıyor olduğunu) belgelendirmesi gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR: Adayların yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 2024/2

AÇIKLAMALAR

1 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2 Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalında doktora yapıyor olmak.

3 Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Sağlık Bilişimi veya Sağlık Yönetimi anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

5 Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Tasarımı veya İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Tanıtım, İletişim Araştırmaları, Kişiler Arası İletişim, Kurumsal İletişim, İletişim Bilimleri, Davranış Bilimleri, İnsan Kaynakları Yönetimi veya İletişim Sosyolojisi anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6 Gazetecilik, Yeni Medya veya İletişim bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Gazetecilik, Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim

Yönetimi, Yeni Medya ve Gazetecilik veya Uluslararası İlişkiler anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

7 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Müzecilik, Sanat Tarihi, Türk Halk Bilimi, Arkeoloji, Antropoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Müze Yönetimi, Turizm ve Kültürel Miras Yönetimi, Kültür Varlılarını Koruma ve Onarım, Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi, Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi, İnanç Turizmi Rehberliği, Turizm Rehberliği veya Kültürel Çalışmalar anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

8 Sanat Tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Mimarlık veya Türk Halk Bilimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

9 Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Sağlık Yönetimi anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

10 Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği veya Rekreasyon Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 04.10.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 18.10.2024

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ : 22.10.2024

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 25.10.2024

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH : 28.10.2024

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr

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