İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi kadrosuna Profesör alınacaktır.

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Öğretim Üyesi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylar:

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu programı belirten Başvuru dilekçesi ve Öğretim Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını veya Cd. /Usb belleklerini, (5 takım) ilgili yönerge gereği hazırlayarak İnsan Kaynakları Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu uyarınca Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete 'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Meslek Yüksekokulumuz İnsan Kaynakları Biriminden öğrenilecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 04.10.2024

Son Başvuru Tarihi : 18.10.2024

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