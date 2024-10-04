Hınıs Belediyesi 1 sözleşmeli personel alacak

HINIS BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa /Sanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen mühendis kadrosuna tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş bulunan pozisyon için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

l.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen pozisyona atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 inci maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

. Türk vatandaşı olmak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullan iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynakl değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

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Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmama! Jc çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerli yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

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. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

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. İlan edilen pozisyon için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

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2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

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. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024-KPSSP3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak.

. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin https://hinis.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alman kare kodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Ash ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alman doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda

fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 12/11/2024-15/11/2024 tarihleri arasında r^es^i^tıBinş kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:30/13:30-17:00 arasında) Yukarı Kayabaşi^Wh'aliesi%. Cumhuriyet Cad. No:94 adresindeki Hınıs Belediye Başkanlığı insan Kayp^arizAİ^^E^ğitinf-' Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ife ŞmiMwÖ^ıng-J| yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)^ 'f

b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, 'b^^tr tarihleri içerisinde Belediyemizin https://www.hinis.bel.tr mail adresine başvuru yapabiföeekiaraiİ^^

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. .«d. j. v

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 20/11/2024 tarihinde Belediyemizin web sayfası https://www.hinis.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

e) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi"ni Belediyemizin resmi internet sayfasından https://www.hinis.bel.tr temin edilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

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6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

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Sözlü sınav;

26/11/2024 tarihinde saat 10:00'da Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:94 Hınıs/ Erzurum adresinde bulunan Hınıs Belediyesi ana hizmet binasında yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları

Sözlü sınav;

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

a) Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İ1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili 15' er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. S için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalaması

b) Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

c) Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden https://www.hinis.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

d) Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyondan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

e) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç e m i ı. om duyurusunda bulunulacaktır.

f) Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.