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Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 18 ekim 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 04 Ekim 2024 00:20, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 00:28
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Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

Ayrıntılı ilan metni ile Başvuru Formları, Üniversitemizin (http://www.ktun.edu.tr/) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

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