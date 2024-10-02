İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 15 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 inci maddesine uyarınca 31.12,2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 15 (onbeş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2024 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g) iyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

I) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

. YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

. Büyük ölçekli (en az 10000 kullanıcılı) bilişim projeleri yönetiminde tecrübeli olmak olmak.

. Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

. Kalite Yönetimi, dokümantasyon ve ISO standartları konusunda tecrübeli olmak.

. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları konusunda bilgili olmak

. Proje Yönetimi araçlarını iyi derecede biliyor olmak.

Tercihen :

. Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,

. .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

. PROJE KOORDİNATÖRÜ (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme ÜcretTavanının 3 Katına Kadar)

. Büyük Ölçekli (en az 1000 kullanıcılı) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Proje yönetiminde tecrübeli olmak

. Hastane Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında

koordinasyon tecrübesi olmak

. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve tasarımı ile birlikte Oracle Forms tecrübesine sahip olmak

. Kamu kurumlan süreçlerine uygun satın alma ve taşınır mal otomasyonları konusunda tecrübeli olmak

. Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda tecrübeli olmak

. Proje Yönetimi araçlarını iyi derecede biliyor olmak

. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio) konusunda bilgili olmak Tercihen vii. PL/SO.L sorgulama dilini iyi derecede bilmek viii. İstatistik araçlarını (SPSS gibi) iyi derecede biliyor olmak

. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 5 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

. CSS, JavaScript, HTML, Angular gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

. .NET Framework 4.5, ASP .NET, Cif, MVC, .NET CORE konularında deneyimli olmak,

. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framevvork) konularında bilgi sahibi olmak,

. Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Oracle veya MSSQL Server veri tabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT, SVN, Jenkins vb.) kullanmış olmak,

. En az 5 yıl NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

. Tercihen; redis, ELK, RabbitMCL Microservice, Flutter, BPM, WorkFlow tecrübesine sahip olmak.

. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

. Çok iyi derecede ,NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

. CSS, JavaScript, HTML, Angular gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, MVC, .NETCORE konularında deneyimli olmak,

. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

. Enterprise Softvrare Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framevvork ) konularında bilgi sahibi olmak,

. Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Oracle veya MSSCIL Server veri tabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

. ileri seviyede PLSO.L veya T-SOL bilgisine sahip olmak,

. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT, SVN, Jenkins vb.) kullanmış olmak,

. En az 5 yıl .NET/CS/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

. Tercihen; redis, ELK, RabbitMCL Microservice, Flutter, BPM, WorkFlow tecrübesine sahip olmak.

* YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI {.NET) (3 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

. ,NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

. .NET Framework4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,

. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

. Enterprise Softvvare Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framevvork ) konularında bilgi sahibi olmak,

. Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Oracle veya MSSQL Server veri tabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

. PLSOLveya T-SQL bilgisine sahip olmak,

. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT, SVN vb.) kullanmış olmak,

. En az 3 yıl ,NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

. VERİ TABANI YÖNETİCİSİ (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

. Kritik türdeki verilerin bulunduğu büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

. Sunucu işletim sistemleri (Microsoft Windows Server Ailesi) üzerinde veri tabanı yönetimi ihtiyaçları için gerekli olan yönetimsel işlemler (Batch/Shell scripting, vb) konusunda uzman olmak,

. SQL Server ürün ailesi (SQL 2008 R2,SQL 2012,SQL 2014,SQL 2016) ürün ailesinden en az birinde uzman olmak,

. MSSQL Server veri tabanı kurulumu, konfigürasyonu, sürüm yükseltme ve yama güncelleme konularında uzman olmak,

. Veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında uzman olmak,

. Veri tabanı tasarımı, normalizasyon ve optimizasyon konusunda uzman olmak,

. iyi seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,

. İleri düzey duery Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak,

. Veri tabanı güvenliği, audit-monitoring işlemlerini uzman düzeyde gerçekleştirmek,

. iş sürekliliği, yedekleme ve veri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi, Disaster Recovery, High Availability (DR, HA) sistemlerini kurmuş/yönetmiş olmak,

. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak,

. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak,

. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Tercihen:

. MSSCIL Server sertifikasyonuna sahip olmak,

. Büyük ölçekli veri tabanları ile çalışmış ve yönetmiş olmak,

. Business Intelligence (Bl) konusunda deneyimli olmak,

. İŞ ANALİSTİ (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

. İş analizi, süreç modelleme ve kurumsal iş akışları konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak.

. Program Destek, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

. Serum Tecrübesine sahip olmak.

. Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda bilgili olmak.

. iş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (OPR, Visio) konusunda bilgili olmak.

. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.

. Projelerinin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmak.

. Veri tabanı modelleme bilgisine sahip olmak.

. UML diyagramları ile modelleme bilgisine sahip olmak.

Tercihen:

. Yüksek lisans mezunu olmak,

. Büyük ölçekli bilişim projelerinde, yazılım analizi ve fizibilite süreçlerinde görev yapmış olmak,

. 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesine sahibi olmak,

. SİSTEM UZMANI: (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem ve ağ uzmanı olarak en az üç

(3) yıl çalışmış olmak

. Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak.

. MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi

. ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek.

. Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows

7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Çenter ürünleri).

. VMvvare veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları hakkında bilgi sahibi olmak.

. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Omurga ve kenar ağ anahtarı, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ürünleri ve yapılandırılması hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Netvvork izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.

. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, RADİUS, NAC, IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

. Routing, svvitching ve vvireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

. SAN Svvitch kurulum, planlama ve idamesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Tercihen :

. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.

. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2 sertifikasına sahip olmak.

. VMvvare Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak

. Cisco Certified Netvvork Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak.

. Cisco Certified Netvvork Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.

. SİSTEM UZMANI: (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

. En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı unvanlarında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek.

. Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Rocky, Alma, Ubuntu, Debian) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Sunucu donanımları, ağ altyapısı ve yapılandırmaları (Disk teknolojileri, Ethernet, VLAN, link aggrigation, Datacenter svvitch, Fiber altyapı, hba, raid vb.) hakkında deneyim ve bilgi sahibi olmak.

. Sunucu sanallaştırma (VMvvare) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Depolama (Storage) ve depolama ağı (SAN) yönetimi, yedekleme ve replikasyon (Tercihen Veeam Backup ve/veya NetBackup) ve NAS sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetilmesi, veri alanlarının tahsisi, storage sanallaştırma konularında en az 5 (beş) yıl bilgi ve deneyime sahip olmak,

. Web ve uygulama sunucusu yazılımları (US, Apache) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak.

. Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

. DNS, DHCP, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

. Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (Ansible, Zabbix, Cacti, Grafana, Vrops, Veeam One, Mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Linux LVM, Windows Storage Spaces yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak.

. File Server, Samba servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

. Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Bash, PHP, Python, Perl veya Povvershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

. Tercihen MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert), RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) veya VCP (VMware Certified Professional) sertifikalarına sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular 02/10/2024 tarihinde başlayacak ve 16/10/2024 tarihi mesai bitimine kadare-Devlet Kapısı üzerinden İstanbul Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)/ internet adresi üzerinden Online olarak yapılacaktır.

b) İstenilen Belgeler

a. Özgeçmiş

b. İlan şartlarında istenilen Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (e-devlet üzerinden aktarılmaması durumunda)

c. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Özel sektörde çalışanlar için e-Devlet Kapısı'ndan alınacak barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi",

Kamu kurumlannda çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

Mesleki tecrübe sürelerinde başvurulan pozisyonun gerektirdiği lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (transkript, kattlım/sınav sertifikası vb.)

e. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yeri

www.istanbul.edu.trsitesinde 23/10/2024 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 05/11/2024 tarihinde saat 10:00 -12:00 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V-DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile birlikte tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on işgünü içerisinde İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına sözleşme imzalamak üzere kuruma müracaat edeceklerdir.

VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ

Ayhk brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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