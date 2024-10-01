İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Üniversitemiz Akademik Personel Başvuru Sisteminden (APBS) (https://apbs.iuc.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Adaylar yapmış oldukları başvurularını ilanın son başvuru tarih ve saatine kadar güncelleyebilecek ancak ilan bitiş tarih ve saati itibariyle sistem erişime kapatılacağından herhangi bir değişiklik, ekleme veya güncelleme yapamayacaklardır.

- Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanlış/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ile başvuruda bulunduğu veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Adaylar, tüm çevrimiçi başvuru süreçlerini tamamlayıp gerekli bütün dosyaları yükledikten sonra başvurusunun son adımında onaylama işlemini yapıp başvuru numarası almadıkları müddetçe başvurusu eksik sayılacak, bu adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Adaylar, Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) başvuru yapacağı kadroya göre eğitim, ünvan, yabancı dil, sınav bilgileri ve istenilen diğer veri girişlerinin tamamlanması sonrasında aşağıda yer alan Başvuru Evrakına ilişkin belgeleri PDF formatında sisteme yükleyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKI :

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi (Dilekçe ıslak imzalandıktan sonra taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. T.C. Kimlik Kartı Örneği (Ön ve arka yüzünün yer aldığı tek sayfa halinde sisteme yüklenecektir.)

3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formatlı Özgeçmiş

4. ALES Sonuç Belgesi (*)

5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi) (*)

6. Askerlik Durum Belgesi (*)

7. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yandal Uzmanlık Belgesi, (*)

8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğini gösterir belge (*)

9. Lisans Transkript Belgesi (*)

10. Adli Sicil Kaydı Belgesi (*)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (*)

12. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair Öğrenci Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı) (*)

13. Deneyim, Sertifika ve/veya istenilen kurum onaylı diğer belgeler (İlan edilen kadroya bağlı)

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

SINAV TAKVİMİ :

İLK BAŞVURU TARİHİ : 01.10.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 15.10.2024 (Saat 17:00 mesai saati bitimi itibariyle)

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 18.10.2024

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 22.10.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 25.10.2024

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.

3) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

4) Sınavlar aynı tarihte olacağından, ilgili birimde birden fazla kadro ilanı olması durumunda adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.

5) Akademik Personel Başvuru Sistemine (APBS) https://apbs.iuc.edu.tr web adresinden veya www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr web adresinden erişim sağlanabilir.

6) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.

7) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

8) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların ilan süresi içinde eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması adayın sorumluluğunda olup taslak aşamasında bırakılan, eksik/yanlış yapılan ve tamamlanmayan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

9) Akademik Personel Başvuru Sistemine yüklenen tüm bilgi ve belgeler ile atanma sürecinde gerekli diğer belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziki olarak istenebilecektir.

10) Sınavın kazanılması durumunda atanmaya hak kazanan adayın Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) yüklemiş olduğu başvuru evrakı asılları (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış asıl/aslı gibidir belge) ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere ıslak imzalı Başvuru Formu ile birlikte fiziki olarak teslim edilecektir.

11) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

12) İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://www.personel.iuc.edu.tr web sayfasında yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

13) İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır. Araştırma Görevlisi kadro ilanına başvuran adayların, ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemleri gerçekleşirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekir.

14) Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

15) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya ilan şartına uygun olmadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacağından atama işlemleri yapılmayacak; başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kişiler hiçbir hak talep edemeyecektir.

16) İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir. İlan sürecinin herhangi bir aşamada iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atamaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

17) Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.

18) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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