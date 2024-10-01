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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kamu Denetçiliği Seçin İlanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği, Seçin İlanı. Son başvuru tarihi 16 ekim 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 01 Ekim 2024 01:05, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 01:21
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kamu Denetçiliği Seçin İlanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 1 l'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir Kamu Başdenetçisi ve dört Kamu Denetçisi için seçim yapılacaktır.

Kamu Başdenetçisi veya Kamu Denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 10'uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak

b) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için 50, Denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak (Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimlerin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 90 gün dikkate alınarak Başdenetçi aday adaylığı için 2/12/1974, Denetçi aday adaylığı için de 2/12/1984 tarihinden önce doğmuş olanların başvurulan kabul edilecektir. Seçimlerin bu tarihten önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını yerine getirmeyenlerin aday adaylıkları düşecektir.)

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve İdari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak

e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması karan verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlan ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 2/10/2024 Çarşamba gününden itibaren 16/10/2024 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Evrak Birimi TBMM Ziyaretçi Kabul Binası 2. Kat No: 223 06543 Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi

b) Özgeçmiş

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

ç) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisi

d) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti

e) Son üç ay içinde alınmış adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belge

f) Herhangi bir siyasi partiye üye olunmadığına dair belge

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çahşmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesi; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çahşmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belge; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çahşmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslı

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksik belgeli başvurular ile aynı kişinin hem Başdenetçi hem denetçi aday adaylığı için yapacağı başvurular işleme konulmayacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurulardan son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşanlar dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

8872/1-1

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