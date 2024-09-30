Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 30/09/2024 - 14/10/2024

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

PROFESÖR KADROLARI DAİMİ STATÜDE OLUP BAŞVURACAK ADAYLAR;

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesini dikkatli bir şekilde okumalı ve belgelendirmek kaydıyla ilgili unvan için belirtilen asgari başvuru koşulları sağlamalıdır.*

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (https://personel.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (6 Adet)" İçin İstenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. Özgeçmiş,

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Başlıca Araştırma Eserinin Belirtildiği Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

5. Puanlama tablosu (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.)

6. Tecrübe Belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi. Sigortalı çalışanlar için SGK Hizmet Dökümü) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

7. *Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 6 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

DOÇENT KADROLARI DAİMİ STATÜDE OLUP BAŞVURACAK ADAYLAR;

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesini dikkatli bir şekilde okumalı ve belgelendirmek kaydıyla ilgili unvan için belirtilen asgari başvuru koşulları sağlamalıdır.*

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (https://personel.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. Özgeçmiş

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

5. Puanlama tablosu (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.)

6. Tecrübe Belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi. Sigortalı çalışanlar için SGK Hizmet Dökümü) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

7. *Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesini dikkatli bir şekilde okumalı ve belgelendirmek kaydıyla ilgili unvan için belirtilen asgari başvuru koşulları sağlamalıdır.*

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (https://personel.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. Özgeçmiş

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adaylar için Lisans, yüksek lisans, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

5. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

6. Puanlama tablosu (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.)

7. Tecrübe Belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi, Sigortalı çalışanlar için SGK Hizmet Dökümü) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

8. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

9. *Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği İlgili Fakülte ve Yüksekokula şahsen teslim edeceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

2. Başvuru süresi:

Başvuru Başlama Tarihi : 30/09/2024

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 14/10/2024 Saat: 17:00

3. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklılarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.

5. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

6. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

Personel Daire Başkanlığı

0 376 218 95 13 / 7154 - 7157

Çankırı Karetekin Üniversitesi Rektörlük Binası 1. Kat Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

Fen Fakültesi

0 376 218 95 37 / 8011 - 8014

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Fen Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

0 376 218 95 87 / 6906 - 6910

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

Diş Hekimliği Fakültesi

0 376 218 95 78 / 7358 - 7353

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

NOT: Ayrıntılı bilgiye https://personel.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

8658/1-1