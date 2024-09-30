Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1 İşçi Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ENGELLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Bakanlığımız İstanbul ilinde bulunan birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 1 (Bir) engelli sürekli işçi (büro görevlisi) alımı yapılacaktır.

A. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden, 30.09.2024 - 04.10.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

B. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8) Geçerliliği devam eden en az yüzde 40 engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

C. ÖZEL ŞARTLAR

1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

2) Bilgisayarla ilgili eğitim aldığını belgelemek.

3) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

4) Başvurunun son günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

5) İlan tarihi itibarıyla İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

6) İlanda belirtilmeyen diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

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Ç. DİĞER HUSUSLAR

1) EKPSS puan sırasına göre açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar belirlenen aday listesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bakanlığımıza gönderilecek olup listede yer alan adaylardan başvuru evrakları talep edilecek ve evrak incelemesi neticesinde şartları sağlayan adaylar sözlü sınava katılabileceklerdir.

2) İŞKUR üzerinden başvuruda bulunacak adayların, hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri, diğer bilgilendirme işlemleri ve yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayın, hakında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.

4) İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

5) Bakanlığımız İstanbul ilinde bulunan birimler; I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul), DLH Marmaray (İst.) Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı, Tuzla Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği, Silivri Liman Başkanlığı, Şile Liman Başkanlığı.

D. İLETİŞİM

Adres : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 203 10 00 / 1260-1309-1330

İlanen duyurulur.

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