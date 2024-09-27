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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 11 ekim 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Eylül 2024 00:40, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 00:36
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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2024/2)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup,

- 2024/105 ilan numarası ile yayınlanan kadroya yapılacak başvurular İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına,

- 2024/106 ve 2024/107 ilan numarası ile yayınlanan kadrolara yapılacak başvurular ise Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokuluna, şahsen veya posta ile yapılacaktır.

ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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