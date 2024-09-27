Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Profesör ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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a) Doktora derecesini Jeoloji alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Jeoloji alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; doçentlik unvanını Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde hassas deprem konumlandırma konusunda yayını olmak.

b) Doktora derecesini Biyomedikal Mühendisliği alanında almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde biyomedikal optik alanında cihaz geliştirme konusunda yayını olmak.

c) Doktora derecesini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde ön gerilmeli kompozit beton kirişler ve ultra yüksek performanslı beton alanlarında yayınları olmak.

d) Doktorasını Kimya alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Kimya alanında ilk 100'de yer alan üniversitelerden almış olmak; SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yapısal biyokimya ve ilaç keşfi alanında yayını olmak.

e) Doktora derecesini Felsefe alanında ve 2024 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Beşeri Bilimler alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI veya AHCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde ahlak felsefesi alanında yayını olmak.

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