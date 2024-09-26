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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 10 ekim 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 26 Eylül 2024 00:30, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 00:46
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Eğitim Birimlerine Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Doktor Öğretim Üyesi ünvanında (1), Öğretim Görevlisi ünvanında (8) Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Ünvan, Kadro Sayıları ve Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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