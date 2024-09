Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergeleri"nin hükümleri dahilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesi ile "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergeleri"nde öngörülen koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (dilekçe, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/atama-kriterleri) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, adli sicil belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasının da elektronik ortamda (flash bellek), ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp, eksik belgeli ya da başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde otuz (%30) kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının tespit edilmesi halinde; atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması gerekmektedir.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

İhtiyaç duyulması halinde ise; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.nevsehir.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Ç-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgelerinde muafiyet durumlarını belgelendirmeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

5- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

7- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

8- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

D-MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Genel ve Özel Şartlar kısmının altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, genel ve özel şartlar başlığı altında yer alan açıklamaların 6. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

E-İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR

1-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Dilekçe. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler2 adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Başvuru formu. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler2 adresinden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)

3. Özgeçmiş.

4. Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5. Diploması veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.

6. Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

7. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri kabul edilecektir.)

8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

9. Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

11. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.)

12. Adli Sicil Belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

2-Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Dilekçe. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler2 adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Başvuru formu. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler2 adresinden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)

3. Özgeçmiş.

4. Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5. Diploması veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.

6. Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

8. Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir)

10. Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almakta olup sadece deneyim şartı aranan ilanlar için istenilmektedir.)

11. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.)

12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.)

Önemli Notlar:

1. Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp başvuran sorumludur.

2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3. Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde ataması yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6. Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

7. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

8. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya durumu kanıtlayan onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

9. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.

