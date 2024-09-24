Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İlan Tarihi : 24.09.2024

Son Başvuru Tarihi : 08.10.2024

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan olunur.

Profesör Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Profesör adayları başvurdukları birim ve anabilim dalını belirtilen dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), yabancı dil sınavı sonuç belgesi (e-Devlet çıktıları kabul edilir.), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora - e- Devlet Çıktıları kabul edilir.) ve doçentlik belgesi (yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliği onaylanmış olması), çalışanların ( önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 7 takım dijital (6 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) nüshasını Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Doçent adayları başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), yabancı dil sınavı sonuç belgesi (e-Devlet çıktıları kabul edilir.), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora - e-Devlet çıktıları kabul edilir.) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 5 takım dijital (4 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) nüshasını Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Doktor Öğretim Üyesi adayları başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), yabancı dil sınavı sonuç belgesi (e-Devlet çıktıları kabul edilir.), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, (e-Devlet çıktıları kabul edilir.) yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını fiziki olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) 4 nüsha olarak ilan edilen kadronun bulunduğu Fakülte yada Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

USB Bellek İçerikleri:

-Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

-Özgeçmiş ve eserler listesi

-Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.

-Diplomaların taratılmış hali (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi)

-Bilimsel çalışmalar.

-İlan metni

-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Adaylar Dijital (USB Bellek) dosyaların haricinde; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirtilen dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), yabancı dil sınavı sonuç belgesi

(e-Devlet çıktıları kabul edilir.), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-e-Devlet Çıktıları kabul edilir.) ve doçentlik belgesi (yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliği onaylanmış olması), çalışanların ( önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) hizmet belgesi dökümü(e-Devlet çıktıları kabul edilir.), ayrı bir dosya halinde dilekçeleri ekinde başvuru yapılacak birime teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da koymaları gerekmektedir.*

*(Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosu https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/per/Pages/belgeler.aspx adresinde yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir.)

Notlar:

1- İlanımız Resmi Gazete'de 24.09.2024 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 08.10.2024 tarihi mesai bitimine kadardır.

2- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır

3-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

5-Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

6-Atamaya hak kazanmış adaylardan istenilecek olan diplomaların (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) aslı veya noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

7-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında ilanın bir kısmını veya tamamını iptal etme hakkını saklı tutar.

Başvuru Adresi ve İletişim: Munzur Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

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