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Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 8 ekim 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Eylül 2024 00:25, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 00:29
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Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Yeni Mevkii Ürgüp Sk. No:4, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir'de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru formu.

2. YÖK formatında özgeçmiş.

3. Yayın listesi.

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

6. Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

7. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

8. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.

9. Başvuru belgeleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 1 adet usb kaydı.

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