Yargıtay Başkanlığı 4 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre 4(dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlan haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (H) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

h) Kamu Kuram ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

1- SİSTEM UZMANI (l(bir) kişi - tam zamanlı - aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2(iki) katına kadar)

a) Büyük ölçekli Active Directory yapısı bulunan bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firmada sistem uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, Certifıcate Authority, File Server. WDS, Windows 10/11 işletim sistemlerinin kurulum, konfıgürasyon, upgrade ve soran çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Çenter ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sunucu donanımları ve yapılandırması hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Yedekleme alt yapılan konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve soranlarının giderilmesi konularında bilgi sahibi olmak.

h) UN1X, AIX veya Linux işletim sistemleri kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

2- YAZILIM UZMANI (l(bir) kişi - tam zamanlı - aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2(iki) katına kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmahk yapan firmada yazılımcı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) JavaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data. Spring Cloud) mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

c) Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübe sahibi olmak.

d) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,

f) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

h) İlişkisel veri tabanları (tercihen Oracle, PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş olmak.

i) İleri seviyede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.

j) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Tercihen React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak.

I) Tercihen Ul, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak.

m) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

n) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek.

o) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.

3- KIDEMLİ VERİTABANI YÖNETİCİSİ (l(bir) kişi - tam zamanlı - avlık brüt sözleşme ücret tavanının 3(üç) katına kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmahk yapan firmada veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) PostgreSQL veritabanı yönetimi, kurulumu, konfıgürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Kullanıcı ve rol tanımlama, yetkilendirme/yetkisizleştirme, veritabanı güvenliği, İP ve kullanıcı girişi kontrolleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Performans izleme, Auditing, Log analiz. Performans iyileştirme/Tuning ve SQL iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f) Maintenance Plan işlemlerinin takibi ve otomatikleştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Fiziksel Yedekleme, Mantıksal Yedekleme ve Yedekten geri dönme konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Veri göçü yöntemleri ve araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Streaming replication, Logical replication, Foreign Data Wrapper konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) PostgreSQL High Availibility, Failover Cluster (Patroni,ETCD,HAProxy,Kecpalived) teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Prometheus, Alert Manager. Grafana gibi sistem takibi, zaman-serisi raporlar ve erken uyarı mekanizmaları kurma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

I) Linux kurulumu ve yönetimi (Ubuntu/Red Hat dağıtımları). Bashscript konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

m) NoSQL (Elasticsearch, MongoDB vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Tercihen;

PostgreSQL v 13/14/15/16 EDB Essentials/Advanced Sertifıkasyonlarından en az birine sahip olmak.

4- KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (l(bir) kişi - tam zamanlı - avlık brüt sözleşme ücret tavanının 3(üç) katına kadar)

a) Büyük ölçekli Active Directory yapısı bulunan bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmahk yapan firmada sistem uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

b) Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, Certifıcate Authority, File Server, WDS, Windows 10/11 işletim sistemlerinin kurulum, konfıgürasyon, upgradc ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Çenter ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) V M w ar e sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yüksek ölçekli disk sistemleri ve veri depolama sistemlerinin (Storage Arca Network - SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde bilgi sahibi olmak.

h) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Yedekleme altyapıları (Veeam, Commvault, NetBackup v.b.) konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Replication konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

I) UNIX, A1X veya Linux işletim sistemleri kurulumu, optimizasyonu. yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

m) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

n) Tercihen Microsoft Azurc Administrator Associate, Azure Solutions Architect Expert, Azure Nctwork Engineer Associate, Windows Server Hybrid Administrator Associate sertifikalarından en az birine sahip olmak,

o) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER. YERİ VE TARİHİ:

a) Başvurular 30.09.2024 - 11.10.2024 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlıgı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.

b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım'' ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

III- İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiş olup adaylar bu belgeleri başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca, adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

a) Özgeçmiş: (Fotoğraflı, iş tecrübesini belirtir şekilde ve bilgisayar ortamında hazırlanmış olacaktır),

b) Mesleki çalışma sürelerini gösterir belge: (SGK Hizmet Dökümü 'e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge'), (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

c) Programlama dil belgeleri (Öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan işyerinden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.)

d) Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler (adayın, başvurduğu pozisyonla ilgili alan bilgisini, çalışılan hizmetler/projeleri, çalışma sürelerini gösterecek şekilde olmalıdır. Ayrıca belge, belgeyi imzalayan kişinin pozisyon bilgisini, erişilebilir telefon numarasını, e-posta adresini içerecek şekilde ve ıslak imzalı olmalıdır.)

e) KPSS sonuç belgesi: KPSS puanını gösteren belge,

f) YDS sonuç belgesi: İngilizce yabancı dil puanını gösteren belge,

g) Mezuniyet Belgesi: Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi,

h) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge: Terhis, muafiyet veya askerlikle ilişiği bulunmadığını gösteren belge.

i) Sertifika: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen hususlar hakkında varsa sertifikalar, başvuruya eklenecektir. Belgelerin pdf ya da jpeg fonnatında yüklenmesi gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuru şartlarını taşıyan adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alman puanının %30 (yüzde otuz)'u toplamı esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı (70) olarak, YDS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların YDS puanı(O) olarak kabul edilecektir.

b) Başvuru sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınav yeri ve zamanı, başvuru sonuçları ile birlikte Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek belirlenecektir.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konulan; pozisyonlara uygun olarak yukandaki "özel Şartlar" da yer verilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

VII-SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Sınav sonuçlan Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

b) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3(üç) iş günü içinde Başkanlığımıza elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2(iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesinde yeniden ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

c) Atama işlemleri. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başanlı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII- ÜCRET:

a) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

b) Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 inci maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

e) Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ikinci altı ayı için belirlenen ücret tavanı 44.293,90 TL'dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

IX - İLETİŞİM BİLGİLERİ

Santral : 0 312 836 00 00

Bilgi :0 312 836 012i

Bilgi :0 312 836 04 16

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