Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bandırma Onvedl Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2024-02)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547'sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme vç Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında şe Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylann ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alman diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması, ve 657sayılı Kanun'un 48. maddesindeki tüm şartlan taşıyor olmalan gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.iK ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

1) BAŞVURU TAKVİMİ:

'İlan : 23 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete:

Başvuru Başlama Tarihi : 23.09.2024

Son Başvuru Tarihi : 07.10.2024

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece Online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2.1.İmzalı Başvuru Dilekçesi(https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)

2.2.Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomalan veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte ona® denklik belgesi de eklenmelidir.) (Sistemde-Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

2.3.Doçentlik Belgesi

2.4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi

2.5. Değerlendirmeye Alınacak Yayın vö Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)

2.6.Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir ./Profesör kadroları ıçm başlıca araştırma eseri aynçÇ eklenecektir.)

2.7. Yabancı Dil Belgesi

2.8. Sertifikalar

2.9.Tecrübe ile İlgili Belgeler

2.10.Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.furkiye.gov.trZsosyal-guvenlik-hitap-hizmet- dokumu adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)

2.11. Fotoğraf (Son alü ay içinde çekilmiş.)

2.12.Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi

.2.13. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlanna yönelik düzenlenen)

.2.14. Askerlik Durum Belgesi (muaf tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan, deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamalan yapılmış olsa dahi atamalan iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek ölüp başvurunun süresi; içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) İlanda belirtilen şartlan taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adaylann başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgiye belgeler ila .atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı dması gerekmektedir.

10) Başvuruda istenen belgelerden e-Deylet üzerinden almanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ye eksiksiz i® kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

I 2) ' jl,.k adaylann askerlik yönünden Mahkeme'veya Bakaya durumunda olmamalar gerekmektedir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2024-01)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemam Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananlann Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul v.e Esaslar, 254? sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet. Memurları Kanunünun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için, asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece. Online olarak https://İJan. bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sonuçların ilan edileceği internet adresi: https://www.bandirma.edu.tr

2) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTEJ®. BELGELER:

2.1 İmzalı Başvuru Dilekçesi(https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir. )

.2.2. ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)(Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Asiı/Aslı Gibidir onaylı örneği)

2.3. YDS veya,Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi ^Doğrulama kodu bulunan) (İlan şartına göre zorunlu)

2.4.Diplomalar (İlan şartında istenen mezuniyetlere ilişkin Lisans: ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamalan gerekmektedir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

. 2.5. Lisans Transkripti (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)

2.6. Lisansüstü Transkriptleri (İlan şartında istenen öğrenim/mezuniyetlere ilişkin)(Mezuniyet şartı olmayanlar için zorunlu değil.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

2.7;Öğrerici Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde C-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.) (İlan şartı olmayanlar için zorunlu değil.) (Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzah/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

2.8.Tecrübe Belgeleri ve SGK Hizmet Dökümü (Tecrübe istenilen kadrolarda bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler ile birlikte alanda çalışmayı kanıtlayan SGK Hizmet Döküm Belgesi (meslek kodunu ve unvanım gösterir) teslim edilecektir.) (İlan şartına göre zorunlu)

2.9. Özgeçmiş

2.10. Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.) (Kamu kurumlanna yönelik düzenlenen)

2.11. Askerlik Durum Belgesi'iErkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alman karekodlubelgeler kabul edilir.)

2.12.Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi.

2.13. Fotoğraf (Son altı ay-içinde çekilmiş.)

3j İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilep.ekyş hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi' içinde eksiksiz tamamlanması: tamamen adayın sonımluluğımdadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

5) İlanda belirtilen şartlan taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adaylann başvuruları kabul edilmeyecektir.

6) Onlinei olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafindan gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

7) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

8) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

9) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden almanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

10) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

11) "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyannca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

12) Başvurular, sonuçlar ve kazanan adaylann atama için başvuru evraklanyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup aynca bir tebligat yapılmayacaktır. Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapılması durumunda internet sayfasında duyurulacaktır.

13) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.