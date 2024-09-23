İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 Sayılı Kanuriun ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına .Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşullan sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ışlak imzalı), YÖK formatmda özgeçmişlerini, 1 adet fijtöğraflannı, nüfus cüzdan suretlerini, Onaylı öğrenim belgelerini .(lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu (her sayfa ıslak imzalı son sayfa isim soy isim) ile bilimsel çalışma ve yayınlanın kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı Ve jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalannı ( Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, profesörlük baş eseri, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 6 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Doçent kadrolanna başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK formatmda özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflannı, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik)/İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosıi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını ( Dilekçe^ özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazr İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeşi kadrolanna başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı) (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatmda özgeçmişlerini,! adet fotoğraflannı, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalannı (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak: YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolanna başvuracak adaylar/ Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacaktan dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere.:teslim edeceklerdir. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi. Başvurulannda İstenen Belgeler; - Başvurduktan bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralannr belirten dilekçe, (Dilekçeler başvunı yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığma/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır) "Özgeçmiş, :(YÖK Förmatmda) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan ,Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancr dil sınavından: 50 puan, - Araştırma Görevlisi Başvurulannda Türkçe Eğitim veren bölümlerde Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan, - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri, - Onaylı lisans Transkripti, .»/Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 1 Adet vesikalık fotoğraf, ErkeK adaylar için askerlik tecil, te.rhiş yeyamuafiyef belgesi - Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalannı kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacağı Adreş'ye İrtibat Telefon Numaraları

Adres : T. 6. İstanbul ArelÜniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, "Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K.34537.Tepekent-

Büyükçekmece / İSTANBUL

Başvuru Yapılacak Birim : Yek İlişkileri ve.Yazı İşleri Ofisi

İrtibat Telefon Numaralan : (0850) 850 2735-

Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yaprlan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ye Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi : 23.09.2024

Son Başvuru Tarihi : 07.10.2024

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 14.10.2024

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul) : 21/Ekim 2024 14:00

Sonuç AçıklamaçTarihi : 01.11.2024

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Web Adresi : www.arel.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR ' "

- Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ilanına başvuran adayların www.arel.edu.tr adresinde yayınlanan

- Yurtdışmdan alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ça denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5' lik not sisteminin 100 Tük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Karanyla belirlenir.

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