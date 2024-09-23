Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

" " ' ~ " ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 254$ sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 65$ sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ala Üniversitesi Akademik Yükseltme ye Atama Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

>- Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi olan 23.09.2024 ve son başvuru tarihi olan 07.10.2024 tarihi mesai birimine kadardır. Belirtilen koşullan taşımayan ve süresi: içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

»- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış: olmalar gerekir.

>. Yabancı ülkelerden alman diplomaların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

>- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar. Daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-Devletten alacaktan karekodlu HİTAP hizmet dökümünü müracaat belgesine ekleyerek, ibraz edeceklerdir.

.s^254? Sayılı Kanuriun Ek. 38. maddesi uyannca belirlenen %30'luk kota kapsamında, başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi, kadrosu bulunmamaktadır.

>. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykm beyan ihtiva, eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana, aittir.

' * DOÇENT:

Kadrolanna başvuracak: adaylann, daimi statüde görev yapacak olup, adaylann başvurdukları birim Ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacaktan bilimsel çalışma ve yayın dosyalan ile Üniversitemiz web sayfasından "https://www.osmaniye.edu.tr/tr/personel/ menuler'/formtar/formtar/46604-akadeınik-yukseltine-ve-atamasyonergesi-puantaına-araci"bağtantı adresindeki Akademik Yükseltine ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 4 (dört) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yolu ile başvurmalar gerekmektedir.

** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ;

Kadrolanna başvuracak adayların, başvurduktan birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerü:(Ünıversitemiz web sayfasından temin edilebilir.),

Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alman karekodlu belgeleri, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalan İle Üniversitemiz web: sayfasından "https://www.Qsmaniyg.edu.tr/tr/personel/menuler/formlar/formlar/46604-akademik'yukseltme-ve-atama-yönergesi- puanlama-araci" bağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 4 (dört) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemizin İlgili Birimlerine, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerin^. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5i) d maddesi, 657-sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi.ile 09.11.2'018 tarih ve 3:0590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı. Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı, 23.09.2024 tarihinden itibaren son başvuru tarihi olan 07'10.2024 (mesai. bitimi saat,17.00'dir)'ye kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı "Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- ALE S'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavımdan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Sabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 Tük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşının doldurmamış olmak gerekir.

4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2 54? sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYET:

1 - Doktora Veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve vc erineı hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022- 3İİ767) 7'nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolannda çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibare:RG-7/l/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato, tarafindan belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullannm, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlanndaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTBSEN BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, İlan Numarası, Birimi, Anabilim Dalı/Programı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v. s.) açıkça belirtilecektir. (http://personel.osmaniye.edu.tr)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Özgeçmiş

3- Özgeçmiş

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge veya e-Devlet üzerinden alman karekodlu belge

5- Lisans / Lisansüstü diploma belgeleri veya e-Devlet üzerinden alman karekodlu belgeler

6-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için Lisansüstü Öğrenci olduğuna dair belge (İlan süresi içinde alınmış güncel tarihli Üniversitesinden onaylı veya karakodlu e-Devletten alman belge)

7- Transkript Belgesi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi ile ilgili) veya e-Devlet üzerinden alman karekodlu belge

8- ALE S belgesi

9- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ayiçinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz)

11- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce-çalışıp ayrılanlann, çalıştığı kurumdan alacaktan onaylı aynalı h hizmet belgesi: veya e-Devletten alınan HİTAP hizmet dökümü.

12-İMüracaat edilecek kadronun özel şartında (yarsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belge üzerinde: ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunacak ve ŞGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Başvurunun, şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www,ösmaniy®:;.edu.trj. yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe Hykm beyan ihtivtİ eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktı.

5- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece 1 (bir) ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

ö- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana ilişkin bilgiler, Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

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