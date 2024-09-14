Bursa Kestel Belediyesi 2 İşçi Alacak

Belediyemize 4857 sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri belirtilen 1 adet

Daimi Kadrolu İşçi / Şoför (Yolcu Taşıma) personel alınacaktır.

KADRO UNVANI / ADEDİ : Şoför (Yolcu Taşıma) / 1 Adet. (8331.02)

ÖĞRENİM DURUMU :Lise

DENEYİM :Kamuda. Özel İdare ve Belediyelerde veya bunların

kurdukları birliklerde en az 5 yıl Çalışma Tecrübesine sahip olmak.

MESLEKLER İLE İLGİLİ BELGE: En az (B) tipi Sürücü Belgesine sahip olmak. İKAMETGAH : Kestel İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

İŞİN SÜRESİ : Daimi

KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ : 20/09/2024 SAATİ: 14.00

KURA ÇEKİLİŞ YERİ : Kale Mah. Cuma Cd. No:l Kestel (Kestel Belediyesi Meclis Salonu)

SINAV TARİHİ :24/09/2024 SAATİ:09.00

SINAV YERİ : Kale Mah. Cuma Cd. No:l Kestel (Kestel Belediyesi Meclis

Salonu)

İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine. Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çahştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

b) 40 yaşını tamamlamış olmak. 45 yaşını geçmemiş olmak.

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Lise Mezunu Olmak

e)Adayların kamuda şoförlük yaptığına ilişkin belgeyi sözlü sınavdan önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

NOT: RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA BURSA İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDAN VEYA TÜRKİYE İŞ KURUMU BURSA İLİ GENELİNDEKİ HİZMET MERKEZLERİNE ŞAHSEN YAPILMAKTADIR. KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA POSTA. ELEKTRONİK POSTA VEYA ŞAHSEN BAŞVURU ŞEKLİNDE MÜRACAAT YAPILMAMAKTADIR. BUNA RAĞMEN YAPILAN BAŞVURULARIN GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR.

-Bursa Çalışma ve İş Kurumu tarafından bildirilecek adaylar mülakat(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.

-Adaylar mülakat (sözlü) sınava girmeden 2 saat önce kimlikleri ile birlikte Belediyemizde hazır bulunulacaktır.

- Gerçeğe aykırı belge veren ve kimliksiz gelen adaylar mülakat(sözlü) sınava alınmayacaktır.

KADRO UNVANI / ADEDİ : Şoför (Yolcu Taşıma) / 1 Adet. (8331.02)

ÖĞRENİM DURUMU : Lise

DENEYİM : En az 2 yıl süre ile sürücü belgesine sahip olmak.

MESLEKLER İLE İLGİLİ BELGE: En az (B) ve (A) tipi Sürücü Belgesine sahip olmak. İKAMETGAH : Kestel İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

İŞİN SÜRESİ : Daimi

KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ : 20/09/2024 SAATİ: 15.00

KURA ÇEKİLİŞ YERİ : Kale Mah. Cuma Cd. No:l Kestel (Kestel Belediyesi Meclis Salonu)

SINAV TARİHİ :24/09/2024 SAATİ: 10.30

SINAV YERİ : Kale Mah. Cuma Cd. No:l Kestel (Kestel Belediyesi Meclis

Salonu)

İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

b) 40 yaşını tamamlamış olmak. 45 yaşını geçmemiş olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Lise Mezunu Olmak.

NOT: RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA BURSA İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDAN VEYA TÜRKİYE İŞ KURUMU BURSA İLİ GENELİNDEKİ HİZMET MERKEZLERİNE ŞAHSEN YAPILMAKTADIR. KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA POSTA, ELEKTRONİK POSTA VEYA ŞAHSEN BAŞVURU ŞEKLİNDE MÜRACAAT YAPILMAMAKTADIR. BUNA RAĞMEN YAPILAN BAŞVURULARIN GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR.

-Bursa Çalışma ve İş Kurumu tarafından bildirilecek adaylar mülakat(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.

-Adaylar mülakat (sözlü) sınava girmeden 2 saat önce kimlikleri ile birlikte Belediyemizde hazır bulunulacaktır.

- Gerçeğe aykırı belge veren ve kimliksiz gelen adaylar mülakat(sözlü) sınava alınmayacaktır.

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