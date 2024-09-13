İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvuru yapılacaktır.

Son başvuru tarihinden sonra ve eksik evrakla yapılan başvurular ile , internet ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 13.09.2024

Son Başvuru Tarihi : 27.09.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 30.09.2024

Sınav Giriş Tarihi : 02.10.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 04.10.2024

NOT : ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme ve Performans Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

Profesör adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 6 (altı) adet dosyayı (CD, DVD veya USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 4 (dört) adet dosyayı (CD, DVD veya USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte rektörlüğe teslim eder.

Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan; 1 adeti fiziki olmak üzere 4 (dört) adet dosyayı (CD, DVD veya USB Bellek) içinde bir dilekçe ekinde istenen belgelerle birlikte ilgili birime teslim eder.

Adayların https//www.yeniyuzyil.edu.tr internet adresindeki web sayfasından erişebilecekleri "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme ve Performans Ölçütleri Yönergesi' ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi, başvuru formu, bilgi formu, Asgari Koşulların Sağladığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname) nüfus cüzdan fotokopisi, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer. Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: . İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, doldurulması gereken formlara, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme ve Performans Ölçütleri Yönergesi'ne; https//www. yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.