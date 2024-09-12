Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 8 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi İçin; Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli İSTANBUL Tel: 0212 213 64 83)'na, Sağlık Bilimleri Fakültesi için: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı (Kavaklı İstiklal Mah. Çizgi Sokak No:14 Silivri İSTANBUL Tel: 212 273 26 90)'na, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik İngilizce Bölümü için; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No:27 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 0212 275 75 82)'ne Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Kavaklı İstiklal Mah. Çizgi Sokak No:14 Silivri İSTANBUL Tel: 212 273 26 90)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

7998/1/1-1

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.