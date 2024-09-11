SGK, 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (Dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

- Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

- Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, "POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU " kısmında belirtilmiştir.

1- JAVA KURUMSAL MİMAR (1 KİŞİ, TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

1. Java programlama diliyle yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bu durumu belgelemek,

2. Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

4. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (Jasper Reports vb.) ile yazılım geliştirme ve test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Struts, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle,Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Oracle ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. HTML5, CSS3, Javascript teknolojileri gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Angular veya React frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

13. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Devops, CI/CD (Nuxeo, Nexus, Redmine, Jenkins, Gitlab, vb.) süreçleri, konteyner mimarisi, kubernetes, docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Sistemlerin izlenmesi, çalışan yazılıma uygun izleme yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

20. Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

21. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

22. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

23. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

. Sun Certified Java Programmer veya Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 ve üzeri Programmer/Developer sertifikasına sahip olmak,

. Kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu konuda eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

. PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,

. COBIT, ITIL, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2- KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ TAKIM LİDERİ (1 KİŞİ, TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

1. En az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan kurum ve kuruluşların bilgi işlem birimlerinde bilgi güveliği, siber güvenlik veya sızma testi alanlarında en az 7 (yedi) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bu durumu belgelemek,

2. Güvenlik Operasyon Merkezi/Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu veya yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçleri ve Siber Olay Müdahale süreçleri, sızma testi yöntemleri ve süreçleri hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Kablolu ve kablosuz ağların güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Web uygulamaları, mobil uygulamalar, web servisleri ve veri tabanı sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. E-posta güvenliği (Mail Gateway), güvenlik duvarı (Firewall), web uygulaması güvenlik duvarı (WAF), yük dengeleyici (Load Balancer), VPN sistemleri, uç nokta tehdit algılama ve yanıt (EDR), antivirüs, antispam, uygulama kontrolü/URL filtreleme, veri kaybı önleme (DLP), saldırı tespit ve önleme sistemi (IPS/IPS), servis hizmet reddi (DDOS) saldırısı koruma, Policy Access Manager (PAM), SSL şifreleme sistemi, sıfırıncı gün (Zero Day) ataklarından korunma, ağ erişim kontrol sistemleri (NAC) ürünlerinin yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. ISO 27001, ISO 27701, PCI DSS, COBIT gibi standartlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Büyük ölçekli kurumların güvenlik sistemlerinin gereksinim analizi, proje tasarımı ve yönetimi, teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçleri ve bilgi güvenliği alanında diğer kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Dark web, Mittre Attack, CVE gibi platformlar hakkında bilgi sahibi olmak,

13. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

. Certified Information Systems Security Professional(CISSP),

. Offensive Security Certified Professional (OSCP),

. GIAC Penetration Tester Certification (GPEN),

. Certified Informations Systems Auditor (CISA),

. Certified Ethical Hacker (CEH),

. ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi.

3- KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ, TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, sistem yönetimi alanında sistem uzmanı/yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

2. Sunucu işletim sistemlerinin (Microsoft, Linux) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme, sorun çözme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Microsoft/Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulum, optimizasyon, yönetim, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, log inceleme, güvenlik(sıkılaştırma) ve bakımı ile yapılandırılması konularında tecrübe sahibi olmak.

4. Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

5. Konteyner mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak,

8. Uygulama sunucuları (Apache, NGINX, WildFly IIS Vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Microsoft IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

10. VMware sunucu sanallaştırma ortamı kurulum, konfigürasyon, yönetim ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

11. Açık kaynak kodlu sunucu sanallaştırma platformları (Proxmox, oVirt, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

12. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımları kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri( kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Sunucu tabanlı arızaların tespiti, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

17. Veri yedekleme yazılımlarının yönetimi ile yedekleme ve yedekten geri dönme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Sistem güvenliği ve güvenlik ürünleri ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

19. Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi sahibi olmak,

20. İş sürekliliği ve felaket kurtarma konularında bilgi sahibi olmak,

21. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olmak:

. MCSE: Server Infrastructure

. MCSA: Windows Server 2016

. MCITP: Enterprise Administrator

. MCITP: Server Administrator

. VCTA - Data Center Virtualization

. VCP - Data Center Virtualization

. VCAP - Data Center Virtualization

. VCDX - Data Center Virtualization

. LPIC 2 - Linux Engineer

. LPIC 3 - 300 - Linux Enterprise Professional Certification

. LFCS (Linux Foundation Certified System Administrator) certification

. LFCE (Linux Foundation Certified Engineer) certification

. RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) certification

. RHCE (Red Hat Certified Engineer) certification

. RHCA (Red Hat Certified Architect) certification

. Red Hat Certified Specialist in Containers and Kubernetes

4- KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (1 KİŞİ, TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

1. NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, .Net Core MVC, Net Core Web API, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli uygulama geliştirme ve tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Web servisler (SOAP, WCF, REST) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Raporlama ürünleri Microsoft Report, Jasper Report gibi ürünler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Oracle, MSSQL ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, sorgu performanslarının iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Ajax teknolojileri gibi web teknolojilerine hakim olmak,

8. Angular, VueJS veya React frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. IIS ve Nginx uygulama sunucularının yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Devops, CI/CD (Nuxeo, Nexus, Redmine, Jenkins, Gitlab, vb.) süreçleri, konteyner mimarisi, docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Mikro servis mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

15. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

5- SİSTEM UZMANI (2 KİŞİ, TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

1. Sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

2. Microsoft Active Directory, DNS, group policy, DHCP vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Microsoft Exchange Server 2016, 2019 yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak,

4. Linux, Microsoft Windows Sunucularında bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

5. Linux, Microsoft Windows Sunucularında sorun çözme, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

7. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

9. Microsoft Skype for Business konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

11. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

6- BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ, TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

1. Bilgi işlem birimlerinde, kurum veya kuruluşlarda bilgi güvenliği konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

2. Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Mail Gateway, DLP, IPS, IDS, antivirüs, web gateway, sandbox gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. SIEM yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,

5. Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Ağ yapıları, TCP/IP ve benzeri ağ konularında genel bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

. Offensive Security Certified Professional (OSCP),

. GIAC Penetration Tester Certification (GPEN),

. Certified Informations Systems Auditor (CISA),

. Certified Ethical Hacker (CEH),

. ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi, . ITIL

7- İŞ ANALİSTİ ( 1 KİŞİ, TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

1. Yazılım projelerinin analiz, tasarım ve test aşamalarında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

2. Projelerin yazılım gereksinimlerini (asgari aktörleri, kullanım durumları, fonksiyonel-fonksiyonel olmayan gereksinimleri, iş kurallarını, kısıtları,

varsayımları, akış diyagramları vb.) çıkarma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımlar (MS Visio, Smartdraw vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Balsamiq Mockups ya da muadili araçlar kullanarak mockup çizimi yapmış olmak,

5. Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Yazılım test planlarını oluşturmak, test planında yer alacak test süreçlerini yürütme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Projelerde veya yazılım bakım süreçlerinde isterlerin değerlendirmesini sağlamak, gerekli durumlarda iş birimleriyle toplantılar, çalışmalar planlama, iş birimi ve yazılım geliştirme ekibi arasında koordinasyonu sağlama konusunda tecrübeli olmak.

8- FRONTEND YAZILIM UZMANI (1 KİŞİ, TAM ZAMANLI, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

1. Frontend yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2. CSS3, HTML5, JavaScript konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Önyüz kütüphanelerinden Angular ve React ile proje geliştirmiş olmak,

4. UI/UX standartları, responsive design ve progressive web apps konularında bilgi sahibi olmak,

5. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

6. Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

8. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS - LESS ön işlemci

kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

9. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

10. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

2- İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Fotoğraflı Özgeçmiş,

2) Mevcut olması durumunda son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,

3) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

4) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

5) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

6) Başvurulan pozisyona ilişkin özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

7) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir.

Adaylardan başvuru ve başvuru değerlendirme esnasında gerekli görülmesi halinde ilave belge talep edilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını 11/09/2024 - 25/09/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg" veya ".pdf" formatında yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak; ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

4- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5- BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklamasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde "İLETİŞİM BİLGİLERİ" bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

6- SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağına dair bilgilendirme Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl adaylar belirlenir. Asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

Başarılı olan adaylara ait listeler Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday ilan edilmesi durumunda yedek olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

8- İŞE BAŞLAMA

Atanmaya hak kazanan adayların; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

9- POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

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10- DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise sınav

sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

11- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon: 0 (312) 296 61 14 - 76 58

Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel şartlar ve ek bilgi talebi için)

Telefon: 0 (312) 296 63 36

Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

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