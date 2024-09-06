İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 20 eylül 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Eylül 2024 02:10, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 01:04
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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