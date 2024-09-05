Jean Monnet Burs Programı 2025-2026 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!



Jean Monnet Burs Programının 2025-2026 akademik yılına ilişkin başvurular 5 Eylül 2024 tarihinde başlamıştır. Başvurular 5 Kasım 2024 tarihinde sona erecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2025-2026 akademik yılında yaklaşık 190 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

kamu çalışanları (kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler-belediyeler, il özel idareleri-, kalkınma ajansları, kamu kalkınma ve yatırım bankaları, kamu mevduat bankaları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)

özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dahil)

üniversitelerin akademik veya idari personeli

üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir.

Başvuru şartları, sektörlere göre sunulması gereken destekleyici belgeler ve Burs Programına ilişkin bilgi için lütfen Duyuru Metni'ni okuyunuz.

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 5 Kasım 2024'e kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Başlık: Jean Monnet Burs Programı - 2025-2026 Akademik Yılı

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Emek, İnönü Bulvarı No:36

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok

06490 Ankara / TÜRKİYE

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz. Duyuru metninde belirtilen hususlara ilişkin bilgi talepleri [email protected] adresi üzerinden iletilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız..

Duyuru ve Başvuru Belgeleri:

Duyuru Metni 2025-2026 (İngilizce)

Duyuru Metni 2025-2026 (Türkçe gayrı resmi çeviri)

İngilizce Başvuru Formu 2025-2026 (Ek 1. Başvuruda kullanılması gereken formdur.)

Türkçe Başvuru Formu 2025-2026 (Ek 2. Örnektir, başvuruda kullanılamaz.)

Öngörülen Takvim (Ek 3)

Ek-20 Tavsiye Edilen İzin Yazısı Formatı

Ek-21 Tavsiye Edilen Çalışma Yazısı Formatı

Bilgi Amaçlı Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuruda kullanılamaz.)