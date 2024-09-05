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Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 19 eylül 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Eylül 2024 01:30, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 02:28
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Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi : 05.09.2024

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BAŞVURU EVRAKLARI

. Islak imzalı başvuru dilekçesi,

. YÖK formatlı özgeçmiş,

. Nüfus cüzdan fotokopisi,

. 2 adet fotoğraf,

. Lisans/Lisansüstü diploma/öğrenci belgesi onaylı örnekleri veya geçici mezuniyet belgesi (Diploma yurt dışından alınmış ise YÖK Denklik Belgesi)

. Lisans/Lisansüstü eğitimlerine ait resmi not döküm belgeleri aslı veya onaylı örneği (Transcript),

. 2 adet Referans Mektubu,

. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi (ALES),

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

. Varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ

F.M.V Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/ İstanbul

7762/1-1

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