Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3 İşçi Alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY 3 DAİMİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) 3 daimi işçinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde açıktan alınabilmesi için, Türkiye İş Kurumu Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne işgücü talebinde bulunulmuş olup, söz konusu talebimizin 09.09.2024 tarihinde yayımlanması istenmiştir.

Söz konusu eski hükümlü/TMY 3 daimi işçi alımına ilişkin işgücü ilanı, Türkiye İş Kurumu Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, 09.09.2024 tarihinde Türkiye İş Kurumuwww.iskur.gov.trinternet sayfasında yayımlanacak olup, isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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