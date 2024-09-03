TÜBİTAK 29 personel alacak
TÜBİTAK 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 29 eylül 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Eylül 2024 00:30, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:35
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE TEKNİK VE DESTEK PERSONELİ (UZMAN/UZMAN YARDIMCISI) VE AR-GE DESTEK TEKNİSYENİ İSTİHDAM EDİLECEKTİR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 24.09.2024<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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