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TÜBİTAK 29 personel alacak

TÜBİTAK 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 29 eylül 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Eylül 2024 00:30, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:35
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TÜBİTAK 29 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE TEKNİK VE DESTEK PERSONELİ (UZMAN/UZMAN YARDIMCISI) VE AR-GE DESTEK TEKNİSYENİ İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.09.2024

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