TÜBİTAK 29 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE TEKNİK VE DESTEK PERSONELİ (UZMAN/UZMAN YARDIMCISI) VE AR-GE DESTEK TEKNİSYENİ İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.09.2024

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