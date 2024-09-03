Milli Savunma Bakanlığı 7 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV İLANI

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

(a) Milli Savunma Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini yapılacaktır.

(b) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(c) Temin süreci başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

(ç) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

(d) Adaylar başvuru şartlarında istenen bilgi ve belgeleri (sertifika, mesleki deneyimi gösterir belge, diploma, YDS eşdeğerliği sınav bilgileri, SGK hizmet dökümü vb...) "Bilgilerim" sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü "belge görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihine kadar belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

(e) Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapılabilir ve bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

(f) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

(g) Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları otomatik çekilecektir.

(ğ) Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

(d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

(e) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak.

(f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

A1. AĞ UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİNİN 3 KATINA KADAR)

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yerel ve geniş alan ağları, kablosuz ağlar (IEEE 802.1x), ethernet anahtarlama, yönlendirme ile ağ izleme araçları ve ağ erişim kontrol sistemleri konularında; tasarım, kurulum, yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım artırma ve sorun çözmeye yönelik en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

c) En az 1500 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını veya yönetmiş olduğunu belgelemek,

d) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise (ENARSI) veya Huawei Certified ICT Professional (HCIP) Datacom Advanced Routing and Switching Technology sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen:

a) Huawei NetEngine serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

b) Huawei CloudEngine serisi anahtarlar (switch) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c) Cisco Catalyst serisi anahtarlar (switch) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olma,

d) Cisco ve Huawei kablosuz yerel alan ağı teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Enterprise Infrastructure veya Huawei Certified ICT Expert (HCIE) Datacom sertifikasına sahip olmak,

f) Ağ yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

h) Erişim kontrol listeleri, sanal yerel alan ağı konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Ağ mimarileri tasarımı, planlanması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Fiziksel ve mantıksal ağ mimarisinin dokümantasyonu ve ağ ihtiyaçlarının belirlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

k) RADIUS ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak,

l) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

A2. SUNUCU SİSTEMLERİ UZMANI (TAM ZAMANLI, 2 KİŞİ, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİNİN 3 KATINA KADAR)

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Sunucu sanallaştırma, fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (clustering), büyük ölçekli disk sistemleri ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) konularında; tasarım, kurulum, yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım artırma ve sorun çözmeye yönelik en az 7 (yedi) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

c) En az 3000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

d) En az VMware Certified Professional (VCP) düzeyinde Vmware sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen:

a) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022) ve bu işletim sistemleri vasıtasıyla sunulan ADDS, DNS, DHCP, Hyper-V, IIS, KMS, CA, WSUS, Exchange ve Skype for Business servislerinin tasarım, kurulum yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine tecrübe sahibi olmak,

b) Veri depolama teknolojileri ve protokolleri (RAID, veri tekilleştirme, Thin/Thick Provisioning, FC, CIFS, NFS ve iSCSI protokolleri vb.), DellEMC, Netapp veya HPE veri depolama ve yedekleme sistemlerinin yönetimi, SAN anahtarlama ürünlerinin yönetimi, yüksek erişilebilirlik ve iş sürekliliğine yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux Professioanl Institute (LPIC-2) sertifikasına sahip olmak,

d) Veeam Certified Engineer (VMCE) sertifikasına sahip olmak,

e) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

f) Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert sertifikasına sahip olmak

g) Linux işletim sistemlerinde scripting (bash, csh, vb.) bilgi ve tecrübesine sahibi olmak,

h) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

i) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

j) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

A3. SİBER GÜVENLİK UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİNİN 3 KATINA KADAR)

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Siber güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

c) Güvenlik Duvarı, Web Uygulamaları Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleyici, Kum Kutusu, E-posta Ağ Geçidi sistemlerinin kurulum ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

d) Antivirüs, Spam Koruması, Son Kullanıcı Güvenliği ve Veri Kaybı Önleme sistemlerinin kurulum ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

e) Güvenlik ürünlerinde politika oluşturabilme ve düzenleyebilme kabiliyetine sahip olmak,

f) Güvenlik ürünlerinde olay analizi yapabilme kabiliyetine sahip olmak,

g) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Siber tehditler ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

k) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Tercihen:

a) Aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

1) CompTIA Security+

2) System Security Certified Practitioner (SSCP).

b) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

c) DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Risk yönetimi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Unix/Linux ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Kod Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) CCNA sertifikasına sahip olmak.

A4. SİBER OPERASYON MERKEZİ UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİNİN 2 KATINA KADAR)

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b) Siber güvenlik alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

c) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

d) Olay Korelasyon ve Analiz konularında deneyimli olmak,

e) Saldırı analizi ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

f) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, SIEM, vb.) gibi güvenlik ürünlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Ağ güvenliğinde sorun çözme, performans artırımı, log inceleme konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Siber Güvenlik alanında teknik ve idari eğitim planlamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

i) SIEM Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

j) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Güvenlik Operasyon Merkezi/Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

l) Aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olduğunu belgelemek. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

1) Offensive-Security Certified Expert (OSCE)

2) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT)

3) Elearn Security Certified Web Application Penetration Tester (eCWPT)

m) Vardiya usulü çalışma temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Tercihen:

a) Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON)

2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA)

3) GIAC Certified Enterprise Defender (GCED)

4) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

5) Certified Information Systems Auditor (CISA)

6) CCNA Cyber Ops

7) Certified Ethical Hacker (CEH)

b) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

c) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Risk yönetimi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak.

A5. SON KULLANICI GÜVENLİK SİSTEMLERİ UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİNİN 2 KATINA KADAR)

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri (anti-virüs, aygıt yönetimi vb.) üzerinde kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözme üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Veri Kaybı Önleme Sistemi (DLP) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmak,

e) Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

f) İşletim sistemleri ve yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Siber olaylara müdahale konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Tersine mühendislik konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

A6. AĞ UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ, AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİNİN 2 KATINA KADAR)

a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yerel ve geniş alan ağları, kablosuz ağlar (IEEE 802.1x), ethernet anahtarlama, yönlendirme ile ağ izleme araçları ve ağ erişim kontrol sistemleri konularında; tasarım, kurulum, yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım artırma ve sorun çözmeye yönelik en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

c) En az 500 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını veya yönetmiş olduğunu belgelemek,

d) En az Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing ve Switching veya Huawei Certified Network Associate (HCNA) Routing and Switching Technology sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen:

a) Huawei NetEngine serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

b) Huawei CloudEngine serisi anahtarlar (switch) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c) Cisco Catalyst serisi anahtarlar (switch) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) Cisco ve Huawei kablosuz yerel alan ağı teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise (ENARSI) veya Huawei Certified ICT Professional (HCIP) Datacom Advanced Routing and Switching Technology sertifikasına sahip olmak,

f) Ağ yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

h) Erişim kontrol listeleri, sanal yerel alan ağı konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Ağ mimarileri tasarımı, planlanması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Fiziksel ve mantıksal ağ mimarisinin dokümantasyonu ve ağ ihtiyaçlarının belirlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

k) RADIUS ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak,

l) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

3. BAŞVURU ŞEKLİ

(a) Başvurular 03 Eylül- 03 Ekim 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

(b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi (www.turkiye.gov.tr) ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

(a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

(b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine elektronik posta veya cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.

5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

(a) Sınav çağrı belgesi,

(b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

(c) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret)

(ç) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

(d) Fotoğraflı ve detaylı Özgeçmiş,

(e) Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),

(f) SGK Hizmet Dökümü,

(g) En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

(ğ) Her bir pozisyon için Özel Şartlar'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

(a) 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

(b) KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

(c) Sözlü sınava; atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

(ç) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

(d) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

7. SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

(a) Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

(b) Sözlü sınav konuları:

-Bilişim ve bilgi güvenliği konuları ile bilgi, deneyim ve tecrübeye ilişkin bilgi düzeyi,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

-Genel yetenek ve genel kültürü,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ile genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konularından oluşmaktadır.

(c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(ç) Değerlendirme neticesinde her ünvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR VE İŞE BAŞLAMA

(a) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporlarını" elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecektir.

(b) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden Bakanlığımız sorumlu değildir.

(c) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(ç) Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

(d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan bu süre içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

(f) Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(g) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.

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