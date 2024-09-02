İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

2- Kimlik Fotokopisi,

3- YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Noter onaylı belge ya da e-devletten alınan öğrenim belgesi)

5- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

6- Lisans Transkripti (Onaylı)

7- Öğrenci Durumunu Gösterir Belge (Öğrenci Belgesi)

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

12- İlan özel şartında tecrübe istenen kadro başvuruları için, tecrübe durumunu gösteren resmi belge,

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden)

Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 02.09.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 16.09.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 20.09.2024

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 25.09.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 01.10.2024

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

BAŞVURU ADRESİ: Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi. No: 82, 34275 Beyoğlu/ İSTANBUL

*Öğretim Görevlisi kadro başvuruları, ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne ne yapılacaktır.

[email protected]

444 3 788 0850 522 38 90

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