Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların;

Başvuru Dosyasında istenen belgeler;

- Başvuru dilekçesi; (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçenin doldurulması gerekmektedir.)

- Özgeçmiş,

- Akademik Faaliyet Puan Tablosu, (2 adet)

- EK-3: Puan Özet Tablosu (4 adet)

- Yayın Listesi,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön yüz)

- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

Bilimsel Dosyanın İçeriği:

1- Özgeçmiş,

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

3- Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosunda bulunan, Özet Puan Tablosunun bulunduğu sayfa imzalı diğer sayfalar ise paraflı bir şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.),

4- Yayın listesi

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB belleğe aktararak, ilgili dekanlığa başvurularını şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

4. Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

5. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

6. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7. Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)

10. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)

11. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

***NOT:Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Tel: 0 364 219 20 90

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Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (https://ubys.hitit.edu.tr/ HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuracak Adayların Sisteme Yükleyeceği Belgeler;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçenin doldurulması, yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilmesi, ıslak imzalı olarak taranması ve sistem üzerinden yüklenmesi gerekmektedir),

- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, (başlıca araştırma eserini açıkça belirtmesi gerekmektedir.)

- Akademik Faaliyet Puan Tablosu, (eksiksiz bir şekilde doldurularak her bir sayfası paraflı olarak taranması ve sistem üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.)

- EK-3: Puan Özet Tablosu (eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalı olarak taranması ve sistem üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.)

- Vesikalık fotoğraf, (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön yüz)

- Askerlik Durum Belgesi (e- Devletten alınan karekodlu belge. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren15 inci gün mesai bitimine kadar https://ubys.hitit.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır.

2. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

4. PROFESÖR ve DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde

çalıştırılacaktır.

5. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

6. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8- İlan edilen kadroya başvuracak adayların (https://ubys.hitit.edu.tr/HRM/Akademik Basvuru/PersonelBasvuru/Giris) adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.

9- Çevrimiçi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel veya dijital olarak istenebilecektir.

10- İstenilen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

* Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Tel: 0 364 219 20 90