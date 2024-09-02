Adalet Bakanlığı 24 sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kuram ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başart sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 24 (yirmi dört) sözleşmeli bilişini personeli alınacaktır.

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I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurunılarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunlan sadece Dİ ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

d) Yazılım, yazılım tasannu ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecriibeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A-l GRUBU (2 Kişi)

1.Kıdemli Yazılım Mimarı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konularında en az 10 (on) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

b) Yazılım geliştirme ekiplerini yönetme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak, c) Yazılım mimarlığı konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak

ç) JavaEE/JakartaEE veya Spring Franıework (Spring MVC, Spring Boot. Spring Data. Spring Cloud) mimarisinde çalışan projelerinde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak

d) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne hakim olmak,

f) Nesneye dayalı programlama (Object Oriented Programming), Cephe yönelimli programlama (Aspect Oriented Programming) ve Fonksiyonel programlama (Functional Programming) konularına hakim olmak,

g) SOLID prensipleri ve tasarım kalıplarına hakim olmak.

ğ) REST/SOAP mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

h) Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

ı) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak

i) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisiyle ilgili uygulama geliştirme, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetimi konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak

j) İleri seviyede SQL konusunda tecrübe sahibi olmak

k) JPA, Hibcmatc vb. ORM araçlarından en az birinde ileri seviyede tecrübe sahibi olmak, 1) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak

m) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

n) React, VueJs gibi javaseript kütüphaneleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubemetes, Docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ö) Asenkron programlama hakkında tecrübe sahibi olmak.

p) Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemlerini kullanma hakkında tecrübe sahibi olmak

r) Kod düzenleme(refactoring), kodlama standartları ve performans analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

s) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak ş) Çevik yazılım geliştirme süreçleri ve çevik proje yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

t) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

u) Tercihen Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak

ü) Tercihen Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi konularında tecrübe sahibi olmak

v) Tercihen bilişim projelerinde teknik şartname hazırlamak ve/veya satın alma süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak

y) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak.

z) Tercihen CMMI süreçlerinin uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak.

2.Kıdemli Yazılım-DevOps Mimarı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konularında en az 5 (beş) yıl. DevOps süreçlerinin yönetimi ve uygulama sunucularının yönetimi konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b) Spring Framevvork veya JavaEE/JakartaEE kullanarak proje geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak

c) Oracle, PostgreSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisiyle ilgili uygulama geliştirme, veri tabam tasarımı konularında en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak.

ç) Yazılım geliştirme ekibi yönetme konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak.

d) Yazılım mimarlığı konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,

e) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak.

f) Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne hakim olmak,

g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak

h) Rest servis ve Web servis geliştirme tecrübesine sahip olmak,

ı) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Çevik yazılım geliştirme süreçleri ve çevik proje yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak

j) Kubemetes. Docker Svvann. Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

k) DevOps ekibi yönetme konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,

1) Yüksek performanslı ve ölçeklenebilir sistemlerin tasarımında tecrübe sahibi olmak m) Opcrasyonel süreçlerin otomatikleştirilmesinde tecrübe sahibi olmak.

n) İş sürekliliği yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

o) Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak.

ö) En az bir yazılım performans izleme(APM) aracı tecrübesine sahip olmak

p) Sistem ve uygulama log kayıtlarının, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak

r) CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi, dağıtım süreçlerini hazırlama, pipetine oluşturma hakkında tecrübe sahibi olmak.

s) Unix/Linux işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak

ş) sh, bash. python vb. araçlarla betik(scripting) yazımı konusunda tecrübe sahibi olmak t) Tercihen Java Uygulama Sunucusu tecrübesine sahip olmak,

u) Tercihen Single Sign On, Openld, Oauth2.0 konularında tecrübe sahibi olmak.

ü) Tercihen Oracle Certified Professional: Java Developer sertifikasına sahip olmak,

v) Tercihen Kubemetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak.

B-l GRUBU (6 Kişi)

1.Kıdemli Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde mobil yazılım geliştirilmesi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) İOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularında tecrübe sahibi olmak ve/veya Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularında tecrübe sahibi olmak,

1) İOS framevvorkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak

2) İOS işletim sisteminde UlKit, Core Data. Core Text, Push Notification. Firebase. SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak

3) SvviftUI, Combine Framevvork, Async/Avvait, Alamofire, Swiftyjson gibi yaygın kütüphaneler konusunda bilgi sahibi olma

ve/veya

1. Android framevvorkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak,

2. Jetpack Compose, Android Mimari Bileşenleri. MVVM, Coroutines & Flow, Dependency Injection (Hilt) konularında bilgi sahibi olmak.

3. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Reahn konularında bilgi sahibi olmak"

c) Web Service teknolojileri (REST. HTTP, JSON, XML vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

d) SOLID Yazılım Prensipleri ve Mobil Uygulama Tasanın Kalıplarında tecrübe sahibi olmak.

e) Figma, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan ınockup tasarımlan sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,

f) Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştinne desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) Tercihen Hibrit (Cross) Platfonn, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,

h) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Google Play Store'da veya Apple App Store'da referans uygulama sunabilmek.

2.Kıdemli Web Önyüz Geliştinne Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirilmesi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) CSS3, HTML5, JavaScript konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Bootstrap, Tailvvind gibi CSS kütüphanelerini etkin bir şekilde kullanabilmek,

ç) SASS ve LESS gibi ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) React.js ile çok kullanıcılı projeler geliştirmiş olmak,

e) UI/UX standartları konusunda tecrübe sahibi olmak,

1) Figma, Sketch gibi tasarım araçlarında yapılan mockup tasarımlarını web ortamına sorunsuz aktarabilmek,

g) Responsive Design prensiplerini uygulama ve erişilebilir web sayfalan (W3C Standartlan) konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Webpack ve Rollup gibi modem paket yönetimi araçlannm gelişmiş projelerde kullanımı ile ilgili tecrübe sahibi olmak,

ı) JSONNML gibi veri formatlannı kullanarak API entegrasyonlarını gerçekleştirebilmek,

i) Web sayfası performans optimizasyonları ve kullanıcı deneyimini artırmak için en iyi uygulamaların belirlenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Jest, React Testing Library kullanarak birim testler (unit tests) yazma ve test süreçlerini yönetme konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) W3C erişilebilirlik standartlarını web sayfalarına uygulayabilme konusunda tecrübe sahibi olmak,

1) Node.js ile server-side geliştinne, RESTful API oluşturma, asenkron programlama ve perfonnans optimizasyonu konularında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Next.js, Vite.js gibi kütüphaneler hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) Proje yapılandırmalarını optimize etmek CI/CD süreçleri, build ve deployment konusunda tecrübe sahibi olmak

3.Kıdemli Java Yazılım Geliştirme l zinanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirilmesi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b) JavaEE/JakartaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring CToud) mimarisinde çalışan projelerinde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama (Object Oricnted Programming), Cephe yönelimli programlama (Aspect Oriented Programming) ve Fonksiyonel programlama (Functional Programming) konularına hakim olmak

ç) SOLID prensipleri ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) REST/SOAP mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Mikro servis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Oracle, PostgreSQL, MSSQLgibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,

ğ) İleri seviyede SQL konusunda tecrübe salübi olmak,

h) JPA, Hibcmate vb. ORM araçlarından en az birinde ileri seviyede tecrübe sahibi olmak, ı) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

i) UI, UX standartlan, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

j) React, VueJs gibi javascript kütüphaneleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) DevOps, CI/CD süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

1) Asenkron programlama hakkında tecrübe sahibi olmak,

m) Uygulama perfonnansı kapsamında önbellek sistemlerini kullanma hakkında tecrübe sahibi olmak.

n) Kod düzenleme(refactoring), kodlama standartlan konusunda tecrübe sahibi olmak

o) Çevik yazılım geliştirme süreçleri ve çevik proje yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak.

I.Kıdcınli PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kunıluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) PostgreSQL ve/veya Oracle veri tabanı yönetiminde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve veri tabanı sorgulama dilleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

ç) Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu tecrübesine sahip olmak,

d) Veri tabanı güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) Veri tabanı performans izleme ve iyileştirme teknikleri konusunda tecrübe sahibi olmak, f) Veri tabanı yedekleme, kurtarma ve felaket kurtarma planlama tecrübesine sahip olmak, g) Veri gizliliği ve güvenlik standartlarına (KVKK vb.) uyum konusundaki tecrübe sahibi olmak,

ğ) Veri tabam performans izleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Unix/Linux (tercihen IBM AIX, Red Hat Linux) işletim sistemleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) ETL süreçleri ve veri entegrasyonu araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

i) Change Data Capture(değişim verisini yakalama) tecrübesine sahip olmak,

j) Tercihen EDB PostgrcSQL Associate Ccrtification, EDB PostgrcSQL Profcssional Certifıcation, Oracle Certified Associate (OCA). Oracle Certifıed Professional (OCP), Oracle Ccrtifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak,

k) Tercihen ilişkisel herhangi bir veri tabanından PostgreSQL veri tabanına göç tecrübesine sahip olmak.

1) Tercihen MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi veya tecrübe sahibi olmak, m) Tercihen veri sözlüğü hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

n) Tercihen iş zekası uygulaması tecrübesi olmak.

B-2 GRUBU (1 Kişi)

1.Kıdemli DevOps ve Sistem Mühendisi

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX veya Limıx işletim sistemlerinin yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Kubemetes, Docker Sıvamı. Rancher. OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) Unix/Linux işletim sistemleri, veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında tecrübe sahibi olmak,

d) UNIX veya Linux (tercihen Debian. Ubuntu veya RedHat Linux) Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek

e) Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PovverShell, Python vb.)

f) Git dağdık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak

g) Gitlab CI konusunda bilgi sahibi olmak,

h) CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi ve dağıtım süreçlerini hazırlama, pipetine oluşturma hakkında bilgi sahibi olmak

i) Load Balancing. Higlı Availability ve Clustering teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak

j) DHCP. DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak

k) Sistem ve uygulama log kayıtlarının, performans ve kapasites metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak

1) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve agile (çevik) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Ansible, Chef, Puppet gibi konfigürasyon yönetimi, altyapı otomasyonu araçlarından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Helm uygulama ve paket yönetimi aracı hakkında bilgi sahibi olmak

o) Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak

p) Tercihen Video konferans sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

q) Tercihen Debian, Ubuntu veya RedHat Linux işletim sistemi yönetimi konusunda tererübe sahibi olmak,

r) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak.

s) Tercihen Kubemetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,

t) Tercihen mikro servis mimariye sahip uygulamaların yönetiminde tecrübe sahibi olmak

u) Tercihen yazılım performans izleme (APM) aracı tecrübesine sahip olmak.

(-1 GRUBU (3 Kişi)

l.Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirilmesi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) CSS3, HTML5, JavaScript konularında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Bootstrap, Taihvind gibi CSS kütüphanelerini etkin bir şekilde kullanabilmek,

d) SASS ve LESS gibi ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) React.js ile projeler geliştirmiş olmak.

f) UI/UX standartlan konusunda bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

g) Figma. Sketch gibi tasarım araçlarında yapılan mockup tasarımlarım web ortamına sonınsuz aktarabilmek.

h) Responsive Design prensiplerini uygulama ve erişilebilir web sayfalan (W3C Standartlan) konusunda tecrübe sahibi olmak.

i) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Webpack ve Rollup gibi modem paket yönetimi araçlarının projelerde kullanımı ile ilgili tecrübe sahibi olmak,

k) JSON/XML gibi veri formatlannı kullanarak API entegrasyonlannı gerçekleştirebilmek,

1) Web sayfası perfonnans optimizasyonları ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik geliştirmeler konusunda tecrübe sahibi olmak,

m) Jest, React Testing Library kullanarak birim testler (unit tests) yazma ve test süreçlerini yönetme konusunda tecriibe sahibi olmak,

n) W3C erişilebilirlik standartlarını web sayfalarına uygulayabilme konusunda tecrübe sahibi olmak

2.Java Vazıhın Geliştirme Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazdım geliştirilmesi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

b) JavaEE/JakartaEE veya Spring Framervork (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data. Spring Cloud) mimarisinde çalışan projelerinde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama (Object Oriented Programming), Cephe yönelimli programlama (Aspect Oriented Programming) ve Fonksiyonel programlama (Functional Programming) konularına hakim olmak,

d) SOLID prensipleri ve tasarım kalıplarına hakim olmak

e) REST/SOAP mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak

h) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

i) İyi düzeyde SQL konusunda tecrübe sahibi olmak

j) JPA, Hibemate vb. ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak

k) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.

1) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak

m) React, VueJs gibi javascript kütüphaneleri hakkında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

n) DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

o) Asenkron programlama hakkında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

P) Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemlerini kullanma hakkında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak.

q) Kod düzenleme(refactoring), kodlama standartlan konusunda bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

r) Çevik yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, tercihen çevik proje yönetimi yapmış olmak.

3.DevOps Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX veya Linux işletim sistemlerinin yöneticisi olarak en az 2 (iki) yıl ve Kubemetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde en az 3 (üç) yıl olmak üzere toplamda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Unix/Linux işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

c) Unix/Linux işletim sistemi ve uygulama katmanı güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.

d) sh. bash. python vb. araçlarla betik(scripting) yazımı konusunda tecrübe sahibi olmak e) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TeamCity vb. CI/CD(Sürekli Entegrasyon Sürekli Dağıtım) araçlarının en az birinde ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

g) CI/CD araçlarının bakımı ve yönetimi, dağıtım süreçlerini hazırlama, pipetine oluşturma hakkında tecrübe sahibi olmak,

h) Ansible, Chef, Puppet gibi konfigürasyon yönetimi, altyapı otomasyonu araçlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) Helm uygulama ve paket yönetimi aracı hakkında tecrübe sahibi olmak,

j) Sistem ve uygulama log kayıtlarının, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

1) Load Balancing, High Availability ve Chıstering konusunda bilgi sahibi olmak.

m) Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve çevik süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Tercihen mikro servis mimariye sahip uygulamaların yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

q) Tercihen yazılım performans izlcmc(APM) aracı tecrübesine sahip olmak,

r) Tercihen Java programlama dilinde tecrübe sahibi olmak

s) Tercihen Kubemetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,

t) Tercihen Apache SolR yönetme tecrübesine sahip olmak.

( 2 GRUBU (4 Kişi)

1.Bilgi Güvenliği Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 5 (beş) yıl bilgi güvenliği uzmanı olarak çalıştığını belgelemek,

b) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, netvvork trafik analizi yapabilmek, c) PAM (Privilegcd Access Management) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, ç) SIEM sistemleri konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

d) Syslog, rsyslog, tai!2syslog, msrpc, wincollect vb. servis ve protokolleri ile log toplama konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Loğların anlamlandırılması konusunda tecrübe sahibi olmak.

f) LDAP, Aktif Dizin ve E-posta sistemlerinin log yönetimleri konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Siber olaylara müdahale ve siber olay yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak

ğ) Siber istihbarat verilerini okuyup anlamlandırabilmek konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Linux, Microsoft, IOS gibi sistemlerin log yapılan hakkında bilgi sahibi olmak.

ı) Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Siber saldın türleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Ağ ve güvenlik cihazları hakkında bilgi sahibi olmak.

k) Firevvall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

1) SIEM sistemleri özelinde korelasyon kurallan hazırlayabilmek ve hazır korelasyon kurallarını yorumlayabilmek.

2.Ağ ve Güvenlik Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki veri merkezlerinde konuşlandırılmış ve kurumsal segmentteki Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (Next Generation Firewall), Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi (IPS/IDS), Yük Dengeleyici (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (Web Application Firevvall) sistemlerinin en az ikisi hakkında en az 5 (beş) yıllık sistem/cihaz yöneticisi (adinin) olarak tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802. lx teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

c) E-posta güvenlik çözümü (Eınail Gateway) hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak.

d) Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Altyapı donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Microsoft Windows Server, Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Tercihen Certified Netvvork Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Netvvork Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

ğ) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

h) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak

3.Sistem Uzmanı (Windows)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (onbin) kullanıcılı Active Directory yapısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Microsoft Server (2016 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,

b) Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, Certificate Authority. File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 10/11 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft System Çenter Operations Manager (SCOM) 2012 ve Microsoft System Çenter Configuration Manager (SSCM) 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak.

ç) Microsoft 1IS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Çenter ürünleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) VMvvare sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak.

f) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

g) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Tercihen Microsoft Azure Administrator Associate, Azure Solutions Architect E.xpert, Azure Netvvork Engineer Associate, Windows Server Hybrid Administrator Associate sertifikalarından en az birine sahip olmak.

ı) Tercihen VMvvare Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

i) Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak.

-I.Sistem Uzmanı (Umu)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak, c) UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek,

ç) UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemleri kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

d) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Netvvork -SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde bilgi sahibi olmak

f) Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde bilgi sahibi olmak

g) Tercihen DevOps, Konteyner mimarisi, Kubemetes, Docker konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarındım herhangi birisine sahip olmak.

D-l GRUBU (5 Kişi)

l.Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirilmesi konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

b) JavaEE/JakartaEE veya Spring Franıework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

c) Nesneye dayalı programlama (Object Oriented Programming), Tercihen Cephe yönelimli programlama (Aspect Oriented Programming) ve Fonksiyonel programlama (Functional Programming) konularına hakim olmak.

ç) SOL1D prensipleri ve tasarım kalıplarına hakim olmak.

d) REST/SOAP mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

t) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlanndan en az birisini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) SQLbilgisine sahip olmak

h) JPA, Hibemate vb. ORM araçlarından en az birinde bilgi sahibi olmak.

ı) Tercihen NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen React, VueJs gibi javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

1) Tercihen Asenkron programlama hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Tercihen Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemlerini kullanma hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Tercihen kodlama standartlan konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen Çevik yazılım geliştirme süreçleri bilgi sahibi olmak.

2.Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, b) Yapay zeka uygulamaları alanında aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak, c) Python kullanarak proje geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri Madenciliği. Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. konularında tecrübe sahibi olmak.

d) Pandas. Keras, Numpy, Scikit-Leanı, TensorFlovv vb. kütüphanelerinin en az bir tanesi hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Wandb, MLFIow gibi platformlar hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Derin pekiştirmeli öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.

ğ) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,

h) Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.

3.Büyük Veri ve İş Zekası Uzmanı

a) Büyük veri alanında aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

b) Güçlü veri analizi, yorumlama becerilerine hakim olmak,

c) Büyük veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak ç) Apache Nifi. Apache AirFlotv gibi platformlar hakkında bilgi sahibi olmak.

d) SQL tecrübesine sahip olmak,

e) Apache Superset, Power BI vb. en az bir iş zekası uygulaması kullanma tecrübesine sahip olmak.

f) Cassandra, MongoDB, HBase, Couchbase vb. NoSQL veritabanlarmdan en az birinde tecrübe sahibi olmak,

g) Kalka. RabbitMQ sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

ğ) Tercihen Trino dağıtık SQL sorgu motoru tecrübesine sahip olmak.

h) Tercihen ELK, Solr sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

1) 2 GRİ Bl (3 Kişi)

1.Elektrik-Mekanik Altyapı Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinin veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının veri merkezlerinin enerji, soğutma, iklimlcndirme, yangın algılama ve söndürme sistemlerinin işletilmesinde en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Büyük ölçekli veri merkezlerini besleyen en az 6 MVA trafo gücüne, en az 4 MVA jeneratör gücüne, en az 3MVA kesintisiz güç kaynağı gücüne sahip yüksek gerilim / alçak gerilim enerji altyapısının, orta gerilim hücrelerinin, topraklama sistemlerinin, yıldırımdan korunma sistemlerinin işletilmesi, bakım ve onaranlarının yapılması, revizyonlarının yapılması işlerinin gerçekleştirilmesi alanlarında en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

c) Büyük ölçekli veri merkezleri eneıji. topraklama, yıldırımdan korunma, aktif filtre, yangın algılama-söndümıe, soğutma-iklimlendirme sistemleri ile bu sistemlerin uzak izleme mimarilerinin oluşturulması, tasarlanması, projelendirilmesi, uygulanması, devreye alınması, işletilmesi, bakım-onarımlannın ve revizyonlarının yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak.

ç) Hassas kontrollü klimaların, ehiller ve klima santrallerinin işletmesi, bakını-onarımları ve revizyonları konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Veri Merkezi PDU yönetimi ve elektrik kablolama konusunda tecrübe sahibi olmak.

e) Bus-Bar sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve en az bir sistem kurulumunda bulunmuş olmak,

f) BMS (Bina Yönetim Sistemi) ve PMS (Enerji Yönetim Sistemi) sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Veri Merkezi Seviye Sınıflandırma Sistemi (TTER Classification System) standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Ekipmanlar üzerinde meydana gelen arızaların analizini yapabilmek, sorunların nedenlerini, arıza ve bakım ekipleri ile tespit edebilmek ve raporlayabilmek,

h) Tercihen Büyük ölçekli veri merkezi uç noktalanın besleyen, yurt geneline dağınık en az 500 (beş yüz) adet kesintisiz güç kaynağının uzak izleme, bakım ve onarım işlerinin planlanması konularında tecrübe sahibi olmak.

2. Ağ Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici veya uç birimlerde konuşlandırılmış omurga anahtar ve kenar anahtar cihazları hakkında bilişim ağları yöneticisi (netcvork adinin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi ohnak ve belgelemek,

b) Geniş alan ağlan ve yerel alan ağlan kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Yerel Alan Ağı (LAN). Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, Bandvvidth yönetimi ve IEEE 802. lx teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

ç) NAC (Nehvork Access Control) teknolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Altyapı donanımları hakkında bilgi sahibi olmak

e) Netsvork izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

f) Microsoft Windows Server, Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak

g) Tercihen CCNA (Cisco Certified Network Associatc). Ccrtificd Netvvork Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Netsvork Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

ğ) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

h) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak.

3.Ağ ve Güvenlik Uzmanı

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Endpoint Security ve Endpoint Detection and Response (Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt), Secure Web Proxy (Güvenli İnternet Erişimi) veya Mail Gatevvay (Eposta Güvenlik) güvenlik ürünlerinin herhangi biri hakkında sistem yöneticisi (adinin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) SSL, DHCP, DNS, IEEE 802. lx ve TLS kavramları konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Microsoft Windows Server ve istemci işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (Next Generation Firewall), Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi (IPS/IDS) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SMTP, POP3, IMAP, HTTP, I1TTPS protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak.

e) Mitre ATT&CK taktikleri/teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

f) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak

g) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak.

II. SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI

Sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü Sınav Konulan;

1. Java ile yazılım geliştirme,

2. Spring Framework,

3. JavaScript kütüphaneleri,

4. Mobil yazılım teknolojileri,

5. UNK/LINUX işletim sistemleri.

6. Sunucu Sistemleri,

7. Disk Sistemleri ve SAN,

8. Bilişim Ağları (network),

9. Güvenlik sistemleri (IDS/II'S, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.), Endpoint Detection and Responsc (Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt), Secure Web Proxy (Güvenli Internet Erişimi)

10. Proje yönetimi ve süreç takibi,

11. Rekabet ve satın alma süreçleri,

12. 27001 Bilgi Güvenliği,

13. Altyapı ve donanım güvenliği.

14. CISSPveCEH,

15. G1AC Sertifikalarından ilgili sertifika konulan,

16. SIP ve WebRTC konferans sistemleri,

17. Windows Server İşletim Sistemleri ve Servisleri

18. Sunucu Sanallaştınna Sistemleri

19. Merkezi log yönetim sistemi

20. Yetkili hesap yönetimi

21. Siber olay yönetimi ve siber olay müdahale aşamalan

22. Sızma ve zafiyet testleri

23. Aynca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

24. Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü sınav esnasında gerektiğinde ilave somlar sorulacak ve uygulamalı testler yapılacaktır.

III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurulanın 03.09.2024-17.09.2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı htlps: ixcalimkariverkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyumda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurulanın" ekranından başvunılarının tamamlanıp tamamlanmadığım kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvunı değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sisteme yüklenmesi gereken belgelen

1) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),

2) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kumlumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

3) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığım gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge.

4) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafindan doğnılanacaktır.)

5) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

6) Denklik gösterir belge. (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asıllan istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kunılu'nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)"u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayn ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafindan gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.adalct.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenecektir.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Ayhk brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ikinci altı ayı için belirlenen ücret tavanı 44.293,90 TL'dir) vize cetvelinde belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştımıası neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

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