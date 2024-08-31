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OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 eylül 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Ağustos 2024 00:50, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:25
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OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi : 31.08.2024

Son Başvuru Tarihi : 14.09.2024

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.09.2024

Sınav Tarihi : 18.09.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.09.2024

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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