Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 müfettiş yardımcısı alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı ile 4 (dört) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

> Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

1. SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da, Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında tek oturum şeklinde 120 (yüz yirmi) dakika verilmek suretiyle yapılacaktır. Sınava katılacak adayların saat 10.00'da sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

2.SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

2.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2.2. Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2.3. Sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak) olmak,

2.4. Askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak,

2.5. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP(48) puan türünden 70 (yetmiş) ve daha üstü puana sahip olup başvuranlar arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).,

2.6. Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

3.BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ OLAN BELGELER

Giriş Sınavı için başvurular, 23 Eylül 2024 - 01 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sadece elektronik ortamda yapılacaktır.

Adayların başvuru sırasında tamamlaması gereken belgeler, e-Devlet başvuru hizmeti üzerinde ilgili kurumların hizmetinden otomatik olarak çekilecektir.

Sınav başvurusu, sistem üzerinde ilgili alanların kaydedilmesi, adayların kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin ve e-Devlet üzerinden çekilemeyen belgelerin sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır. Adayların mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik varsa veya mezuniyet bilgileri sistemden gelmediyse başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendilerinin girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Fotoğrafı e-Devlet sisteminden gelmeyen adayların, vesikalık fotoğrafının taratılmış halini, başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın; son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden gelen askerlik bilgilerinde hata olan erkek adayların, herhangi bir askerlik şubesinden bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

"İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir." ibaresi görülmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talep edemez.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan ve posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun 20 (yirmi) katı olmak üzere 80 (seksen) aday çağrılacaktır. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklardır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 80'inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava alınacaktır.

Sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasında (www.tekirdag.bel.tr) ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara, başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Sınav Giriş Belgesi adaylara bilgilendirme maili ile ulaştırılacaktır. Bunun dışında adaylara tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Gerek yazılı gerekse de sözlü sınava, sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve benzeri resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik kartının da gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. Geçerli kimlik kartı olmayanlar sınava giremeyeceklerdir.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5.GİRİŞ SINAVININ İÇERİĞİ, ŞEKLİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girecek adaylar için yazılı ve sözlü sınav içeriği, şekli ve değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir:

5.1. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

5.1.1.Hukuk

5.1.1.1.Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

5.1.1.2.İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,

5.1.1.3.Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),

5.1.1.4.Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

5.1.1.5.Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

5.1.1.6.Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),

5.1.1.7.Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar).

5.1.2.İktisat

5.1.2.1.İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),

5.1.2.2.Güncel Ekonomik Sorunlar,

5.1.2.3.Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim,

5.1.2.4.Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller,

5.1.2.5.Türkiye Ekonomisi.

5.1.3.Maliye

5.1.3.1.Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,

5.1.3.2.Kamu Maliyesi,

5.1.3.3.Bütçe,

5.1.3.4.Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).

5.1.4.Muhasebe

5.1.4.1.Genel Muhasebe,

5.1.4.2.Mali Tablolar Analizi,

5.1.5.Yabancı Dil

5.1.5.1.İngilizce,

5.1.5.2.Almanca,

5.1.5.3.Fransızca dillerinden birisi.

5.2. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

5.2.1.Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında her konu grubu için tam not 100 puandır. Yazılı sınavı başarmış olmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60 puandan ve notlar ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil tam notu 100 puan olup başarılı sayılabilmek için notun 50 puandan aşağı olmaması gerekir.

5.2.2.Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan alınacak müfettiş yardımcısı sayısının 3 (üç) katı kadar aday başarı derecesine göre sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınava girecek adayların listesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasında (www.tekirdag.bel.tr) ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilir.

5.2.3.Sözlü sınavda; adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile zeka, muhakeme, algılama ve ifade yeteneği, genel kültür, tavır hareket gibi şahsi vasıfları müfettişlik mesleğinin nitelikleri yönünden göz önünde bulundurulur.

5.2.4.Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır.

5.2.5.Sınav başarı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

5.2.6.Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Yabancı dil notlarının da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunlar da eşit ise, kura çekilir. Yapılan sınav sonucunda asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenir.

5.2.7.Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

5.2.8.Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi, aday hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

5.3. Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan gününden başlamak üzere 5 (beş) iş günü içerisinde yapılır. İtiraz mercii Sınav Komisyonudur. Sınav Komisyonu, itirazları 7 (yedi) iş günü içinde kesin olarak karara bağlayarak ilgiliye tebliğ eder.

6.DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınavda uyulacak kurallar ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile birlikte Belediye Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.tekirdag.bel.tr) duyurulacaktır.

Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Belediye Başkanlığımızın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınava başvuran tüm adaylar; Belediye Başkanlığımızın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerini, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerini ve yazılı sınavda uyulacak kurallar ile sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgileri kabul etmiş sayılır.

İlan olunur.

7574/1-1