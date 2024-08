SGK, 70 sözleşmeli personeli alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 70 (yetmiş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru şartlarım taşıyan aday adayları arasından son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alman KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'! ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak her bir pozisyonun 10 (on) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin yazılım, yapay-zeka, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir).

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kunımuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU

1. Kıdemli Uzman Yazılımcı (3 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Yazılını geliştirme konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek.

3. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

4. Spring Framcvvork (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. JavaScript, JavaScript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, JavaScript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Mikroscrvis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Oracle ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak.

12. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen ORM araçlarından (Hibemate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen IBM MQ, RabbitMÇ, Rcdis ya da Apachc KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Tercihen Dockcr teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Tercihen Oracle Certifıed Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ Developer veya Sun Certifıed Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate. Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

18. Tercihen CMM1 süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

2. Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Uygulama Yönetimi) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Linux, Windows işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. IBM VVcbsphcrc Aplication Server ve Microsoft IIS yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Uygulama performans izleme araçları (APM) yönetimi ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. F5 Yük dağıtıcı ve uygulama güvenlik duvarı (WAF) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Tercihen IBM Datapovver, XML/API Gatevvay teknolojisi, kurulumu, konfigürasyonu, işletimi ve izlemesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Dns, İdap, uygulama sunucusu, sunucu, sanal sunucu. Container, wcb server, proxy server, erişim yönetimi, kullanıcı tanıtma/yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak.

9. Uygulama yaşam döngüsü yönetimi ve DEVOPS teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

10. Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

11. Sunucu, storage, sistem donanımları ve sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak.

12. Tercihen Graylog, vb. gibi loğlama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

3. Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM) (1 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katma Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. IBM DB2 LUW (purescale) veri tabanı kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. AIX işletim sistemi, kurulumu, yönetimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. IBM POWER sunucularının kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu yedekli sistem tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Power VM sanallaştırma platformları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. IBM Content Manager sistemi kumlumu, yönetimi, konfigürasyonu, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Microsoft SQL Server veri tabanı kumlumu, yönetimi, konfigürasyonu, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. PL/SQL ve/veya T-SQL sorgulama dilleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

9. Linux, Windows işletim sistemleri kumlumu, yönetimi, konfigürasyonu, hata analizi, yedekli sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

10. IBM TSM (Spectmm Protect) yedekleme sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Storage ve Tape Sistemleri kumlum ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. RSCT, Spectmm Scale yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Veritabanları replikasyon teknolojileri (HADR ve Always On) kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Felaket Kurtarma Merkezi kumlum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B GRUBU

1. Kıdemli Uzman Yazılımcı (6 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

I. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. J2EE ve vvcb uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Spring Framevvork (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. JavaScript, JavaScript framevvork ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, JavaScript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Oracle ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak.

11. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak.

13. Tercihen ORM araçlarından (Hibemate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, Redis ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen Dockerteknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

2. Kıdemli Yazılım Mimarı (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Spring Framevvork (Spring MVC Spring Boot Spring Data) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

4. Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak.

5. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 3 (üç) yıİlık tecrübe sahibi olmak.

7. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıpları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. DevOps CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi ve Kubemetes Docker hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Kafka RabbitMQ Redis sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. REST web servis, mikroservis mimarisi SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Versiyonlama araçlarından Git konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. E-Posta sunucu yönetimi (Microsoft Exchange Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Kurumsal Sertifika Yönetimi (Certification Authority) konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.

5. ADFS, Web Application Proxy (WAP) ve MFA konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak.

6. Microsoft Exchange içinde yer alan Journal, Dag Mimarisi, Exchange Queue Mimarisi, Cumulative Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. E-Mail Gatevvay, SPF, DKIM, IP Reputation, Antispoof, Email Content Policy konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Microsoft Kimlik Yönetimi (MİM) konusunda ve MIM-AD-SQL entegrasyonunda ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Microsoft Endpoint Confıguration Manager (OS Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Configuration. WSUS vb. konularında) yönetiminde ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Microsoft System Çenter Operations Manager yönetiminde ve monitor. kural oluşturma, raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Microsoft Skype for Business sunucularında (FrontEnd & Edge Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Antivirüs ürünü yönetiminde ve Endpoint Protection uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. EDR ürünü yönetiminde ve zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Active Directory Security, Microsoft Exchange Security, Windows 10/11 güvenlik önlemleri. Windows server 2019/2022 güvenlik önlemleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Microsoft Sharepoint & Office Online Sunucu yönetimi, IIS kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Microsoft SQL Server Sunucu yönetimi Database Maintenance, Backup, Shrink, Performance analiz işlemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

17. Dosya sunucusu (File Server) ve Bulut depolama ürünleri (OneDrive for Business) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi olmak.

19. Microsoft Windows sunucularında (2016,2019,2022) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20, Windows veya Linux sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme ve tüm işlemlerde (Troublcshooting) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

21. Office 365 ve Microsoft Volüme Licensing Service Çenter yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

22. Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

23. Povvershell script (LDAP, Exchange, Skype, Win 10/11) dili üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

24. Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde (Vmvvare & Hyper-V) ve Windows Server Backup ve Replication konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

25. Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk,Ethernet,HBA,RAID) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

26. Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygulamaları (İLO Amplifier Pack & Openmanagc Enterprise) hakkında ve sunucuların Firmvvare Updatc konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi) (1 Kişi- Tam zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sanallaştırma platformu sistem yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. En az 1.000 (bin) adet sanal sunucu ve en az 100 (yüz) adet fiziksel sunucusu olan VMvvare sanallaştırma ortamında sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

3. SAN direetor yönetimi ve konfigurasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Veri Depolama Üniteleri yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. VMvvarc Aria Opcrations (Eski Adı Vrops), Vmware Aria Opcrations For Logs (Eski Adı Log İnsight) ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. VMware NSX ürünü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Sanallaştırma platformu güvenlik ürünleri yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. VMware Aria Opcrations forNetworks (Eski adı Network İnsight) ürünü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Kurum içi sistemlerde (On-Premise) Obje Veri Depolama Ünitesi ve S3 (Simple Storagc Service) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Tercihen VMvvare Certified Professional 7 (VCP7) sertifikasına sahip olmak.

11. Felaket kurtarma, yedek veri merkezi kumlum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

12. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Replication konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Kıdemli Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi (3 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme İlcret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde siber güvenlik ürünlerinin yönetiminde en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı. Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. 5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ile SIEM (Security Information Management and Security Event Management) ve NAC (Network Access Controller) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Nessus, Tenable SC, Acunetix, Webinspect, Fortify, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Invicti, Rapplex vb. sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak.

6. Zafiyet yönetimi konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak.

7. Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

9. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı iç tetkik eğitimi katılım sertifikasına sahip olmak.

10. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) dokümantasyon eğitimi sertifikasına sahip olmak.

11. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Siber güvenlik kapsamında sorun tespiti ve çözümleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Dokümantasyon, teknik şartname hazırlama ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak.

15. Veri sınıflandırma ve DLP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. HSM cihazları yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Tercihen, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Tercihen, IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

19. Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak.

20. CİSSP (Certified Information Systems Security Professional), Check Point Certified Admin (CCSA), Check Point Certified Security Expert (CCSE), Check Point Certified Troubleshooting Administrator (CCTA) ve Check Point Certified Troubleshooting Expert (CCTE) eğitimlerinden birini alınış olmak ve tercihen en az birinde sertifika sahibi olmak.

6. Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde Oracle veritabam yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Veri tabanları kurulum, yönetim, bakım, izleme ve performans ayarlarının yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Linux işletim sistemi üzerinde Shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Oracle Forms Reports kurulum ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Oracle Dataguard yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Mevcut veri güvenliğini sağlamak için yedekleme alt yapısı Backup, Restore, partitioning konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Oracle veri tabanı üzerinde Stored Procedure ve Trigger yazabilme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem biriminde DB2 veri tabanı yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. IBM Z/os işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. IBM DB2 sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. SQL Performans, tuning konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Sistem izleme aracı OMEGAMON konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Log izleme aracı LOGANALYZER konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Z/os işletim sisteminde ve DB2 veri tabanı için PTF işleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Kıdemli Uzman Network Yöneticisi (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde bilişim ağlan yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. En az 3 (üç) üreticinin (Brocadc, Cisco, Alcatcl, Entcrasys, Huasvci ve Juniper) ağ ürünleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu ürünlerin en az üçünde eğitim almış olduğunu belgelemek.

3. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802. IX ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Ana omurga anahtan (Backbone svviteh) ve kenar anahtarı (svviteh) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. MPLS, BGP, OSPF, DNS, DHCP, NAT, NAC, Layer-3/Layer-2VPN, TACACS, Noktadan noktaya devre WAN teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

8. HP Aruba Clearpass ve HP Aruba Wireless ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Ağ izleme (Network Monitoring) ve bant genişliği yönetimi araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği eğitimi almış olmak.

15. Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Dokümantasyon ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak.

17. Tercihen Allot Certified Technical Enginccr Sertifikasına sahip olmak.

18. Yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

19. CCSE belgesine sahip olmak.

20. Tercihen, SDWAN konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

21. Tercihen, IPSEC ve SSL VPN çözümlerine ilişkin tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

22. MPLS, DMVPN, CEH, Kriptoloji, Pentest, Kablolu/Kablosuz Ağ cihazları kullanıcı yetkilendirme, CCNA, CCNA Security, CCNP Routing ve Kablosuz Ağ Cihazları eğitimi almış olmak.

23. CCNA, Cisco Ccrtifıcd Spccialist-Enterprise Core (CCNP ENCOR) veya CCNP sertifikasına sahip olmak.

9. Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. Java, Python ve R programlama dilleri ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları geliştirilmesi konulan hakkında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2. Makine Öğrenmesi, Yapay Sinir Ağları, Doğal Dil İşleme, Büyük Dil Modelleri konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak.

3. Yapay zeka algoritmaları destekli geliştirilen büyük ölçekli (kullanılan veri boyutu ve çeşitliliği, kapsam vb.) en az l(bir) projede proje yöneticisi olarak görev yaptığını belgelemek.

4. Açık kaynaklı yapay zeka kütüphaneleri olan Scikit-Leam, Numpy, Matplotlib, Pandas ve Seabom kütüphaneleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Açık kaynaklı yapay zeka kütüphanelerinden (TensorFlow, PyTorch, Torch, Keras, MxNet) en az ikisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Veri hazırlığı, veri keşfi, veri düzenlemesi, veri analizi, makine öğrenmesi model tasarımı ve veri yönetişimi gibi veri süreçleri (MLOPS) ve bu süreçlerin akış yönetimi gibi mevcut güncel teknolojiye sahip araçlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Yazılım geliştirme metodolojileri ve modelleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. GPU kullanımı, optimizasyonu ve GPU programlama modelleri (CÜDA, OpenCL vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Büyük veri analizi, veri madenciliği, istatiksel modclleme, optimizasyon ve risk analizi gibi konularda bilgi sahibi olmak.

10. Paralel ve dağılımlı hesaplama konularında bilgi sahibi olmak.

11. Linux işletim sistemlerinden en az birinde bilgi sahibi olmak.

12. RAG (Retrieval Augmented Generation), Prompt Engineering konularında bilgi sahibi olmak.

13. Tercihen, Görüntü İşleme, Konuşma Sentezi, Konuşma Anlama, Örüntü Tanıma konularında bilgi sahibi olmak.

10. Kıdemli Devops Uzmanı (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda en az 7 (yedi) yıl tecrübeye sahip olmak ve belgelemek.

2. DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

3. Kubemetes altyapısı kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Jenkins,Tekton,TeamCity, Bamboo vb. Cl/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Sonarqube hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. ArgoCD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Ceph hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Qııay hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

12. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. DevSccOps hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. NG1NX, IBM WAS, Tomcat, Öpen Liberty vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

19. Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20. Tercihen Prometheus, Grafana,Loki,Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

CGRUBU

1. Uzman Yazılımcı (JAVA) (11 Kişi-Tam zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının

3 Katma Kadar)

1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 5 (beş) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. JavaScript, JavaScript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular. React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, JavaScript, JQucry) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. UML ve tasarım kalıplan konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Oracle ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak.

11. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Agile yönetim metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

13. Tercihen ORM araçlarından (Hibemate. JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, Redis ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen Decker teknolojileri/araçlan konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/ Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

2. Uzman Yazılımcı (.NET) (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. Yazılımcı olarak .NET Programlama dilinde en az 5 (beş) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.

2. .Net ve .Net Core teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak.

3. ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web Api, ASP.NET Core Blazor. SignalR kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. JavaScript. JavaScript framevvork ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi vc tecrübe sahibi olmak.

5. Web teknolojileri (HTML/HTML5. XHTML, CSS/CSS3, JavaScript. JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. UML ve tasarım kalıplan konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı, SQL, PL/SQL ve T-SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. MSSQL, Oracle, DB2 ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak.

11. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Agile yönetim metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

13. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Active Directory hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen ORM araçlarından (NHibemate, Entity Framevvork, Entity Framevvork Core vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, Redis ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Tercihen Docker teknolojileri/araçlan konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Uzman İş Analisti (2 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 1. Yazılım Projelerinde İş Analisti veya İş Geliştirme Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcısı bulunan bilgi işlem birimlerinin yazılım projelerinde görev almış olmak.

3. UML, yazılım geliştirme süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. İhtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı gereksinimlerinin ve iş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlamak.

6. İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımlar (MS Visio, Smartdravv vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Balsamiç, Mockups ya da muadili araçlar kullanarak, mockup çizimi yapmış olmak.

8. Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Agile yönetim metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

10. Proje yönetimi araçlarından (Jazz Team Server, Jira, MS Project vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Tercihen ISTQB, Certified Business Analysis Professional (CBAP), Certifıcation of Capability in Business Analysis (CCBA) sertifikasına sahip olmak.

4. Yazılını Test Uzmanı (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. Yazılımcı veya yazılım test uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Temel düzeyde Java bilgisine sahip olmak.

3. Temel düzeyde veri tabanı ve programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Kara kutu ve beyaz kutu testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

5. Birim, entegrasyon ve regresyon testlerinin planlara uygun koşturulması konusunda tecrübe sahibi olmak.

6. Yazılım performans test araçları (JMeter, SoapUl veya Postman vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

7. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Test planlama ve yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

9. Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak.

10. Test dokümanı ve test planı dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

11. Test senaryo dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

12. Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Tercihen ISTQB sertifikasına sahip olmak.

5. Web Önyüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme İJcret Tavanının 3 Katına Kadar)

i. Web tasarım önyüz yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Önyüz kütüphanelerinden React veya Angular ile proje geliştirmiş olmak.

4. UI/UX standartları Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak.

5. Figma, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımlan sorunsuz bir şekilde web ortamına aktanna konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak.

7. Gulp Webpack Grunt teknolojilerinden birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Restful web servisleri APIJSON/XMI. teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

9. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

6. Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının ve 1.000 (bin) adet sanal sunucunun bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sanal sunucular ve fiziksel veri tabanlarının bulunduğu bir yedekleme alt yapısını projelendirmiş ve kurmuş olmak, yedekleme sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Veeam, Commvault, NetBackup yedekleme yazılımlarından en az iki tanesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Veri Depolama Üniteleri yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. En az 20 driver bulunan Fiziksel Tape Kütüphanesi yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Replikasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Felaket kurtarma, yedek veri merkezi kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

8. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi) (1 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme İJcret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı E-Posta sunucu yönetimi (Microsoft Exchange Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübesi bulunmak.

3. Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Kurumsal Sertifika Yönetimi (Certification Authority) konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.

5. ADFS, Web Application Proxy (WAP) ve MFA konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak.

6. Microsoft Exchange içinde yer alan Journal, Dag Mimarisi, Exchange Queue Mimarisi, Cumulative Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. E-Mail Gateway, SPF, DKIM, İP Reputation, Antispoof, Email Content Policy konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Microsoft Kimlik Yönetimi (MİM) konusunda ve M1M-AD-SQL entegrasyonunda ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Microsoft Endpoint Confıguration Manager (OS Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Conftguration, WSUS vb. konularında) yönetiminde ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Microsoft System Çenter Operations Manager yönetiminde ve monitor, kural oluşturma, raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Microsoft Skype for Business sunucularında (FrontEnd & Edge Server) konfıgürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Antivirüs ürünü yönetiminde ve Endpoint Protection uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. EDR ürünü yönetiminde ve zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Active Directory Security, Microsoft Exchange Security, Windows 10/11 güvenlik önlemleri. Windows server 2019/2022 güvenlik önlemleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İS. Microsoft Sharepoint & Office Online Sunucu yönetimi, IIS kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Microsoft SQL Server Sunucu yönetimi Database Maintenance, Backup, Slırink, Performance analiz işlemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

17. Dosya sunucusu (File Server) ve Bulut depolama ürünleri (OneDrive for Business) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi olmak.

19. Microsoft Windows sunucularında (2016.2019,2022) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20. Windows veya Linux sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme ve tüm işlemlerde (Troubleshooting) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

21. Office 365 ve Microsoft Volüme Licensing Service Çenter yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

22. Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

23. Powershell script(LDAP, Exchange. Skype, Win 10/11) dili üzerinde bilgi ve tecrübe sahip olmak.

24. Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde (Vmware & Hyper-V) ve Windows Server Backup ve Replication konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

25. Fiziksel Sunucu donanımları ve konfıgürasyonları (Disk.Ethemet.HBA.RAlD) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

26. Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygulamaları (İLO Amplifıer Pack & Openmanage Enterprise) hakkında ve sunucuların Firmvvare Update konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sanallaştınna platformu sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. En az 1.000 (bin) adet sanal sunucu ve en az 100 (yüz) adet fiziksel sunucusu olan VMvvare sanallaştırma ortamında sistem yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

3. SAN direetor yönetimi ve konfıgurasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Veri Depolama Üniteleri yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. VMware Aria Operations (Eski Adı Vrops), Vmware Aria Operations For Logs (Eski Adı Log İnsight) ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. VMware NSX ürünü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Sanallaştırma platformu güvenlik ürünleri yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. VMvvare Aria Operations for Networks (Eski adı Nehvork İnsight) ürünü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Kurum içi sistemlerde (On-Premise) Obje Veri Depolama Ünitesi ve S3 (Simple Storage Service) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Tercihen VMware Certifıed Professional 7 (VCP7) sertifikasına sahip olmak.

11. Felaket kurtarma, yedek veri merkezi kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

12. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Replication konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde siber güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. 5651 sayılı Kanun kapsamında. Bilgi Güvenliği ile SIEM (Security Information Management and Security Event Management) ve NAC (Netvvork Access Controller) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Nessus, Tenable SC, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Invicti, Rapplex vb. sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Adli Bilişim Hukuku ve KVKK mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.

10. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı iç tetkik eğitimi katılım sertifikasına sahip olmak.

13. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) dokümantasyon eğitimi sertifikasına sahip olmak.

14. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Siber güvenlik kapsamında sorun tespiti ve çözümleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Dokümantasyon, teknik şartname hazırlama ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak.

17. Veri sınıflandırma ve DLP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Tercihen, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

19. Tercihen Güvenlik Operasyon Merkezi SOC analisti eğitimi almış olmak.

20. CİSSP (Certified Information Systems Security Professional), Check Point Certified Admin (CCSA), Check Point Certified Security Expert (CCSE), Check Point Certified Troubleshooting Administrator (CCTA) ve Check Point Certified Troubleshooting Expert (CCTE) eğitimlerini almış olmak.

10. Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Oracle veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2. SQL ve PL/SQL programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Oracle veritabanı veri ambarı uygulaması ve mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. SQL ve PL/SQL performans ve kaynak kullanımı iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak.

5. İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan Oracle RAC, GRID ve ASM mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfıgürasyonu, veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Linux işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Linux düzeyinde bash/shell seript konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Oracle Import, Export ve Rman gibi yedekleme seriptleri yazma ve Linux Crontab ile görev oluşturma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Veritabanı kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Veritabanı tasarımı için normalizasyon (INF, 2NF, 3NF...) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Veri tabam kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma, performans yönetimi, problem tespiti ve giderilmesi, uygulama programcılarına destek verilmesi konularında bilgi sahibi olmak.

13. Veritabanı güvenlik yönetimini sağlamak, kullanıcı tanımlamaları, aktivasyon/de-aktivasyon, konfigürasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yerine getirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. SQL diline hakim olmak. DML, DDL, Stored Procedure, Trigger yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Veritabanı yama uygulaması, tasarım ve uyarlama, kapasite analizi, planlama, yedekleme, yeniden çalıştırma ve yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veritabanı hizmetlerini sağlamak üzere, kurulum, taşıma, analiz gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve sürekli monitör edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Tercihen, DataGuard. CDC gibi veri yedekleme/replikasyon sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Tercihen, Kubemetes. OpenShift gibi Decker konteyner mimarisi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

19. Tercihen, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında bilgi sahibi olmak.

20. Tercihen, OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak.

21. Tercihen, Hadoop ve büyük veri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katma Kadar)

1. En az. 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem biriminde veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. IBM Z/os işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. IBM DB2 sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. SQL Performans, tuning konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Sistem izleme aracı OMEGAMON konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Log izleme aracı LOGANALYZER konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Z/os işletim sisteminde ve DB2 veri tabanı için PTF işleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Uzman Nehvork Yöneticisi (3 Kişi- 'Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde bilişim ağlan yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. En az 3 (üç) üreticinin ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Brocade, Cisco, Alcatel, Enterasys, I luawei ve Juniper markalarının en az üçünde eğitim almış olduğunu belgelemek)

3. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802. IX ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. TCP/IP, Ethernet, l.ayer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. MPLS, BGP, OSPF, DNS, DHCP. NAT, NAC, Layer-3/Layer-2VPN, TACACS, Noktadan noktaya devre WAN teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

8. IIP Aruba Clearpass ve IIP Aruba Wireless ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Ağ izleme (Network Monitoring) ve bant genişliği yönetimi araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Tercihen siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen ISO 27001 Bilgi Güvenliği eğitimi almış olmak.

15. Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Dokümantasyon ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak.

17. Tercihen Allot Certified Technical Engineer Sertifikasına sahip olmak.

18. Tercihen yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

19. Tercihen, SDWAN konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20. Tercihen, IPSEC ve SSL VPN çözümlerine ilişkin tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

21. MPLS, DMVPN, CEH, Kriptoloji, Pentest, Kablolu/Kablosuz Ağ cihazları kullanıcı yetkilendirme, CCNA, CCNA Security, CCNP Routing ve Kablosuz Ağ Cihazları eğitimi almış olmak.

22. Tercihen CCNA, Cisco Certified Specialist - Enterprise Core (CCNP ENCOR) veya CCNP sertifikasına sahip olmak.

13. Devops Uzmanı (2 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve belgelemek.

2. DevOps teknolojileri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

3. Kubernetes altyapısı kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Jenkins.Tekton.TeamCity, Bamboo vb. Cl/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Sonarqube hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. ArgoCD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Ceph hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Quay hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. PowerShell, Python, BashScript vb. seript dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. DevSecOps hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. NGINX, IBM WAS, Tomcat, Öpen Liberty vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

19. Tercihen Opcnshift, Rancher vb. Kubcmetes orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20. Tercihen Prometheus, Grafana,Loki,Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

I) GRUBU

1. Uzman İş Analisti (2 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

1. Yazılım projelerinde iş analisti veya iş geliştirme uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcısı bulunan bilgi işlem birimlerinin yazılım projelerinde görev almış olmak.

3. UML, yazılım geliştirme süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. İhtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı gereksinimlerinin ve iş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlamak.

6. İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımlar (MS Visio, Smartdravv vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Balsamiq, Mockups ya da muadili araçlar kullanarak, mockup çizimi yapmış olmak.

8. Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Çevik uygulama geliştirme metodolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10. Proje yönetimi araçlarından (Jazz Team Server, Jira, MS Project vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Tercihen ISTQB, Certified Business Analysis Professional (CBAP), Certifıcation of Capability in Business Analysis (CCBA) sertifikasına sahip olmak.

2. Yazılım Test Uzmanı (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Yazılımcı veya yazılım test uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Temel düzeyde Java bilgisine sahip olmak.

3. Temel düzeyde veri tabanı ve programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Kara kutu ve beyaz kutu testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

5. Birim, entegrasyon ve regresyon testlerinin planlara uygun koşturulması konusunda tecrübe sahibi olmak.

6. Yazılım performans test araçları (JMeter, SoapUI veya Postman vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Test planlama ve yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

9. Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak.

10. Test dokümanı ve test planı dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

11. Test senaryo dokümanı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

12. Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. Tercihen 1STQB sertifikasına sahip olmak.

3. Web Önyüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

1. Web tasarım önyüz yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmak olmak ve belgelemek.

2. CSS3 HTML5 JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Önyüz kütüphanelerinden React veya Angular ile proje geliştirmiş olmak.

4. U1/UX standartları Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak.

5. Figtna, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Web sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak.

7. Gulp Webpack Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak.

8. Restful web servisleri APIJSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

9. Versiyonlara araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.

4. Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi) (1 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının ve 1.000 (bin) adet sanal sunucunun bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sanal sunucular ve fiziksel veri tabanlarının bulunduğu bir yedekleme alt yapısını projelendirmiş ve kurmuş olmak, yedekleme sistem yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Veeam, yedekleme yazılımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Veri Depolama Üniteleri yönetimi ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. En az 20 driver bulunan Fiziksel Tapc Kütüphanesi yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

5. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Replikasyon konusunda bilgi sahibi olmak.

7. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Uzman Sistem Yöneticisi (Uygulama Yönetimi) (1 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bir kurum ya da işletmede sistem yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Linux, Windows işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. IBM Websphere Aplication Server ve Microsoft IIS yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Uygulama performans izleme araçları (APM) yönetimi ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. F5 Yük dağıtıcı ve uygulama güvenlik duvarı (WAF) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Tercihen IBM Datapovver, XML/API Gatevvay teknolojisi, kurulumu, konfigürasyonu, işletimi ve izlemesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Dns, Idap, uygulama sunucusu, sunucu, sanal sunucu, Container, web server, proxy server, erişim yönetimi, kullanıcı tanıtma/yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak.

9, Uygulama yaşam döngüsü yönetimi ve DEVOPS teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

10. Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

11. Sunucu, storage, sistem donanımları ve sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak.

12. Tercihen Graylog, vb. gibi loğlama sunucuları kumlum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

6. Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (IBM) (4 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem biriminde veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.

2. IBM Z/os işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata analizi, yedekli sistem tasarımı ve kumlumu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. IBM DB2 sistemleri kumlumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. SQL Performans, tuning konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Sistem izleme aracı OMEGAMON konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Log izleme aracı LOGANALYZER konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Z/os işletim sisteminde ve DB2 veri tabanı için PTF işleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Veri Bilimi ve İş Zekası Uzmanı (2 Kişi- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

I. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem merkezinde, en az 3 (üç) yıl İş Zekası Uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek.

2. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI, Qlick Sense vb. gibi veya buna benzer iş zekası platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

3. Veri Ambarı- Veri Analizi uygulamalarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP veya OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. SQL ile senaryo bazlı veri analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Java, Python ve R programlama dilleri ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları geliştirilmesi konulan hakkında bilgi sahibi olmak.

7. İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları, metin madenciliği ve doğal dil işleme konulannda bilgi sahibi olmak.

9. ScikitLcam, numpy, Matplotlib, Pandas, Seabom, TensorFlovv, PyTorch, Torch. Keras, MxNet vb. gibi Yapay Zeka Algoritmaları geliştirmeye imkan veren kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olmak.

8. Veri Merkezi Uzmanı (2 Kişi- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu veri merkezlerinin işletme ve bakımı konulannda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak.

2. ANSI / TIA-942 standardı konusunda bilgi sahibi olmak.

3. TIER Sınıflandırma Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak.

4. Veri merkezinde barındırılan bilişim cihazlarının işlevleri, bilişim cihazlarının gereklilikleri, koordinasyonu ve bilişim cihazlarının envanteri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. Veri merkezi elektrik altyapı sistemleri (Trafo, OG, Jeneratör, Pano, UPS, Akü, Topraklama, BUSBAR) yapılandırılması ve yönetimi konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Veri merkezi iklimlendinne altyapı sistemleri (Chiller, CRAC/CRAH, VRV vb), yapılandınlması ve yönetimi konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Veri merkezlerinde kullanılan Yangın Algılama ve Söndürme Sistemlerinin yapılandırılması ve yönetimi konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Veri Merkezi Bina Yönetim Sistemleri ve Enerji Yönetim Sistemleri (SCADA, BMS, PMS vb) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Veri Merkezi Elektronik Güvenlik Sistemleri (Biyometrik Geçiş Sistemleri, Kartlı Geçiş Sistemleri vb.) Kapalı devre kamera sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

10. Veri Merkezlerinde kullanılan bakır, fiber ve eneıji kablolamalannın tasanm, kurulum ve bakımı konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Veri Merkezi beyaz alan bileşenleri (kabin, kabin kapama sistemleri, kablolama altyapı bileşenleri vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Veri merkezleri süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

13. Veri merkezleri güvenliği politikası konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen destekleyici altyapı sistemleri (Veri Merkezi Enerji Verimliliği, KNX Otomasyon Sistemi, Kesintisiz Güç Kaynağı, Elektrik Altyapı, Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri) kullanım ve bakım sertifikalarına sahip olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı özgeçmiş,

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar, başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada olmalı, aranan bilgi ve tecrübeler hakkında detaylı bilgi içermelidir. Özel şartlarda belirtilen tecrübelerin karşılandığının belirtilmesi gerekmektedir.

2. Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

3. Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki çalışma sürelerini gösterir belge,

- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet üzerinden alman SGK Tescil ve Hizmet Dökümü barkodlu belgede bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.)

- Kamu kurulularında çalışılan süreler için kuramlarından alınacak belge.

Not: Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

4. Genel şartlar kısmında belirtilen bölümlerin yurtdışı öğretim kuramlarından mezun olan adayların, denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş denklik belgesi, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşamasında "Denklik Gösterir Belgeyi" ilgili alana yüklemeyen adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript, ders açılım belgesi, sertifika gibi belgeler), (e-Devlet başvurusu sırasında yüklenecektir.)

- Mezun olunan fakültelerce verilen transkript içeriğinde öğretilen programlama dilleri açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programların öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğünden onaylı ders açılım belgesi, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

6. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,

- Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmctlerin/projclcrin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

- İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler bu alanda hizmetin/projenin geçtiği işyerlerindeki bağlı olunan yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tararından ıslak imzalanmış ve kaşclenmiş olarak onaylatılacaktır.

- İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

- Başvuru özel şartlarında istenilen diğer hususlar sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

7. Sisteme yüklenen tüm sertifikalar, ihtiyaç duyulması halinde sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğallanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

- Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asıllan istenebilecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular 02/09/2024 tarihinde başlayacak ve 16/09/2024 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra E-Devlet üzerinden "Başvurularınız" ekranından başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılamayacaktır.

Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurabilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından 2023 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak, personel pozisyonunun 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Sıralamaya göre en son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Adaylar sınava; üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) ile girebileceklerdir.

V. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Giriş sınavına katılmaya hak kazananların listelerine itirazlar; listelerin ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde, X. İletişim Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kuruntumuz internet sitesi, www.sgk.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ. KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuruların incelenmesi neticesinde, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav konulan, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstennektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konulan kapsamaktadır.

Sözlü sınava ginneye hak kazanan adaylar, sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Adaylann sınavda başanh olmaları için sınavdan 100 yüz tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

Sınav sonuçlan. Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına X. İletişim Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kurumumuz internet sitesi, www.sgk.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleycbilcccktir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınava girip başanh olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözlemleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı ilanda belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı / Sınav Şube Müdürlüğü

Ziyabey Cad. No:6 Balgat - Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 207 8425- 8443 - 8539

Fax:0312 207 8) 44

7656/1-1