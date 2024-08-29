Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 12 eylül 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Ağustos 2024 00:10, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 01:07
Yazdır
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2022) uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/ akademikilanbasvuru2024-2 adresinden yapılacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Sinop Dikmen Belediyesi 2 Memur Alacak

Sinop Dikmen Belediyesi 2 Memur Alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı