Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri'nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

. Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin resmi kurumlardan alınan onaylı örneğini, vesikalık fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

. Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, vesikalık fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır.

. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin resmi kurumlardan alınan onaylı örneğini, vesikalık fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre Word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular https://iglo.erzurum.edu.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Zamanında yapılmayan, eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla ve fiziksel olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Açıklamalar:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

3) Profesör ünvanına sahip öğretim üyeleri Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent ünvanına sahip öğretim üyeleri Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuramazlar.

4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.

5) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

6) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme

Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

8) İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanı'' her aşamasında iptal etme ve düzeltme hakkına sahiptir.

_______Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim Görevlileri için;

a) Yabancı Diller Öğretim Görevlisi için, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6/4'üncü maddesine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

b) Diğer öğretim görevlileri için ALES ten en az 70 merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olması kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya belgenin ıslak imzalı onaylı sureti (ilan başlangıç tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)

d) İstenilen tecrübelerin lisans öğreniminden sonra olması gerekir.

e) Tecrübe şartı, alanında çalışmış olduğuna dair onaylı çalışma belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

4- Araştırma Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

5- Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

2-Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması

nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5- Lisans Transkripti (onaylı)

6- ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

7- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

8- Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

9- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)

11- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge

12- Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

13- Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

14- İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi. Öğrenci belgesinde ilgili alan belirtilmediği takdirde, o alanda lisansüstü öğrenim gördüğüne dair güncel tarihli resmi yazı. (Araştırma Görevlileri için)

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

4- Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7- İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanı'' her aşamasında iptal etme ve düzeltme hakkına sahiptir.

8- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. Maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

9- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir.

10-Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

7496/2/1-1