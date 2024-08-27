İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

A-Profesör kadroları için

. Profesör kadroları daimi statüdür.

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26'ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/ AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan Yönerge'nin 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve "Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu'' da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15. gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.medeniyet.edu.tr/ HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilan Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

B- Doçent kadroları için

. Doçent kadroları daimi statüdedir.

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/ HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Profesör ünvanı alanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve "Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu'' da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15.gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.medeniyet.edu.tr/ HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilan Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

C- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için

. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

. Adaylar nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/ PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

. Doçent ünvanı alanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu" ve ''Öğretim Üyesi Akademik Faaliyet Puanlandırma Formunu'' da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15.gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.medeniyet.edu.tr/ HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini, yüksek lisans ve doktora tezlerinin bier örneğini ve intihal raporunu fiziki olarak ilgili Fakülteye teslim etmesi gerekmektedir.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilan Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

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