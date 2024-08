Enerji ve Tabii Kaynaklar 6 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin EK 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2022 veya 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birisi için başvuru yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.7. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim burumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 kat olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. Kıdemli Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)

a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firetvall, anti-virüs, fıltreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Ağ veya Ağ Güvenliği konusunda en az 8 (sekiz) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.

c) Ağ anahtaıiama cihazları, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) SDN teknolojisine sahip ağ omurga cihazları ile çalışmış olmak.

e) Yük dengeleme, uygulama güvenlik duvarı ile çalışmış olmak,

f) Paket yönlendiricisi cihazları ile çalışmak,

g) IPSEC, SSLVPN, GRE Tunnel kurulundan yapmış olmak,

h) WAN optimizasyon cihazları ile çalışmak,

i) Firetvall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

j) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

k) Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.

1) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. Huawei Certified ICT Professional (HCIP)

II. Cisco Certified Netrvork Professional (CCNP)

III. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)

m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.2. Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (Üç) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) SDN teknolojisine sahip ağ omurga cihazları ile çalışmış olmak.

e) Firetvall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

g) Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. Huawei Certified ICT Professional (HCIP)

II. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

III. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.3. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar,

1 kişi)

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) .NET Core ve/veya Java EE (Spring Boot) FrameworkTerinden en az biriile uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

e) Nesne yönelimli programlama (OOP) ve tasarım desenleri (Design Patterns) konularına hakim olmak,

d) Veri yapıları (Array, List, Queue, Tree, vb.) ve algoritmalar konularına hakim olmak,

e) Yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, ll'SDL. REST) kullanarak uyguiama geliştirmiş olmak,

g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL dili konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) ORM teknolojileri (Entity Framework, Hibernate, JPA) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) CSS, JavaScript, HTML, Responsive Design gibi Web Teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, j) Single Page Application (Angular, React, VueJs, vb.) ön yüz uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) TFS, GİT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

1) Yazılım test yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Tercihen;Mobil uygulama geliştirme ve marketlerde yayınlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, n) Tercihen;Dağıtık veri akış mekanizması (RabbitMQ, Apache Kafka) ve dağıtık bellek (Redis,Memcachety konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Tercihen; Mikro Servis konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Tercihen;NoSQL veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Tercihen;Statik kod analizi (Fortify, SonarQube) ve kod kalitesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

r) Tercihen;Serum Metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,

s) Tercihen;DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyncr mimarisi, Kubemetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak.

t) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.

1.2.4. CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 3 (üç) yıl Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde çalışmış olmak. 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir,

b) Yaygın kullanılan lisanslı veya açık kaynak CBS yazılımlarından en az 1 tanesini veri üretimi, veri yönetimi, veri işleme, veri kalite kontrolü, veri dönüşümü, koordinat dönüşümü, veri aktarımı ve veri sunumu yapabilecek düzeyde kullanabilmek.

o) Harita ve CBS verileri konularında tecrübeli; imar planları, jeoloji, enerji, maden, içme suyu, atıksu, toprak, uydu görüntüleri, tematik harita yapımı, yükseklik haritaları, sayısal arazi modelleri vb. farklı CBS verileri konularında deneyimli olmak.

d) ISO/TC 211, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi standartları, Ulusal Metaveri Portali, Avrupa Birliği Mekansal Veri Altyapısı (Infrastructure for Spatial Information in the European Community INSPIRE) standartları, Açık Coğrafi Veri Konsorsiyumu (Öpen Geospatial Consortium - OGC), Birlikte Çalışabilirlik gibi ulusal ve uluslararası coğrafi standartları, ulusal ölçekli CBS resmi mevzuatı ile kamu kuramlarının yürütmekte olduğu CBS faaliyetleri alanında bilgi sahibi olmak.

e) TUCBS Veri Temalarına yönelik veri modelleme, kavramsal veritabanı tasarımı alanında bilgi sahibi olmak.

f) OGC web servis (WMS, WFS, CSW, WCS, GML vb.) standartlarında bilgi sahibi olmak ve ilgili web

servislerini uygulama üzerinde veya yaygın kullanılan CBS yazılımları aracılığı ile kullanmış olmak.

g) Ticari (ArcGIS Server vb.) veya açık kaynak kod (Geoserver, Mapserver vb.) harita sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgili platformlarda OGC tabanlı veri servisleri oluşturabilmek ve yönetebilmek. h) Coğrafi veri analizi ile coğrafi veriler üzerinde geliştirilecek uygulamaların ihtiyaç analizini, coğrafi verilerin sunumu ve raporlamasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.

i) Tercihen; OGC web servislerini (WMS, WFS, CSW, WCS, GML vb.) ve REST/SOAP Servislerini kullanarak açık kaynak kodlu GeoServer, Openlayers, Leaflet, QGIS, Google Maps API, ArcGIS API vb. web tabanlı harita kütüphanelerini kullanarak geliştirme yapmış olmak.

j) Tercihen; Web tabanlı bir kurumsal CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,

k) Tercihen; Oracle, PostgreSQL ve MsSQL Server veritabanlarına yönelik temel veritabanları yeteneklerine hakim; Oracle Spatial, MsSQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabam yönetim sistemlerinden en az ikisini kullanarak coğrafi veritabam tasarımı, veri alma, dönüştürme, yükleme ve optimizasyonu deneyimine sahip olmak.

1) Tercihen; OR.M teknolojileri (Entity Frametvork, Hibemate, JPA) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Tercihen; Python (Django) ve/veya Java EE Frametvork' larmdan en az biri ile en az 5 (beş) yıl web tabanlı

uygulama geliştirmiş olmak.

n) Tercihen; Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (JS,JQuery, Bootstrap) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Tercihen; TFS, SVN, CVS, GİT gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.

p) Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform (Docker) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Tercihen: kurumsal yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) bütün süreçlerine hakim olmak. Gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test, entegrasyon ve bakım aşamalarında görev almış olmak.

r) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması.

1.2.5. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; Vmıvare)

c) Windows Server, System Çenter teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede hakim olmak.

d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autoritlıy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen; EMC, Hitachi, HP)

t) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup, Veeam, Data Domain)

g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.

h) Temel network bilgisine sahip olmak.

i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

k) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

1) Tercihen;Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip olmak.

m) Tercihen;Aşağıdaki sertifıkaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.

I. VCP sertifikası

II. Microsoft Certifıed Solutions Associate (MCSA)

III. Microsoft Certifıed Systems Engineer (MCSE)

IV. CCNA sertifikasına sahip olmak

V. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.

n) Tercihen;ISO/IEC 20000 ve/veya İTİL Süreçlerine hakim olmak, Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

o) Tercihen;ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hakim olmak.

p) Tercihen;Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafindan doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.6. Proje Yöneticisi (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 Kişi)

a) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 1 Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler ve 2. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Proje yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek,

e) Dijital dönüşüm alanında bilgi ve deneyime sahip olmak,

d) Microsoft Project, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

e) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

f) En az 1 (bir) kurumsal Java, .NET, kurumsal web tabanlı yazılım, sistem veya nefivork projesini yönetmiş olmak,

g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

h) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Kuvvetli yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,

k) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

1) Tercihen;TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda iç denetçi veya baş denetçi sertifikalarından en az birisine sahip olmak,

m) Tercihen;KVKK hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Tercihen;Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

o) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Başvurular 02/09/2024 tarihinde başlayıp 13/09/2024 tarihinde sona erecektir.

b) Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranım kullanmak suretiyle yapacaktır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

c) Eksik belge içeren başvurulara sahip veya aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70'i ve Yabancı Dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.I. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birisi için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)]

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlığımız internet sitesiwww.enerji.eov.tr üzerinden ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı ve Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.trüzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Giriş sınavına katılmaya hak kazananların listelerine itirazlar; listelerin ilanından itibaren itibaren 5 (beş) iş günü içinde, 9.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

5.2. SINAV KONULARI

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ

Adaylar sözlü sınav yeri ve tarihi bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu ve www.enerji.gov.trüzerinden erişebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır.

6. ÜCRET

Tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katlan ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi www.eneni.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına 9.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazdı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bu kişilerin sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

9.1. ADRES BİLGİLERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Nasırlı Akar Malı. Türkoeağı Cad. No:2 06520

Bahçelievler - Çankaya/ANKARA

9.2. İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta adresi: [email protected]

Tel: +90 312 546 46 46/5050

7442/1-1