İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3. Özgeçmiş,

4. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi

5. Son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) (veya 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" ilgili maddelerindeki şartların sağlanması) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 21.08.2024

Son başvuru tarihi : 04.09.2024

Ön değerlendirme tarihi : 05.09.2024 (Sonuçlar https://ir.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 09.09.2024

Sonuç açıklama tarihi : 10.09.2024 (Sonuçlar https://ir.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.) FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BÖLÜM: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 2

ÖZEL KOŞULLAR: Sosyoloji veya Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde ve konferanslarda yayınlamış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek. Daha önce üniversite düzeyinde İngilizce ders verme deneyimi olan adaylar tercih edilecektir.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

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