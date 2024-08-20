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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 3 eylül 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Ağustos 2024 00:30, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2024 00:14
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin "Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine" göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

d) Üniversitemizin "Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerini" sağlamış olmaları gerekmektedir.

*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8'deki şartları sağlıyor olmak.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine çıktı olarak; Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu, YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), Profesörlük, Doçentlik belgesi, yabancı dil belgelerini ekleyip, 6 (Altı) adet USB Belleğe de başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan bilgileri yükleyip Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne,

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine çıktı olarak; Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu, YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), Doçentlik belgesi, yabancı dil belgelerini ekleyip, 4 (Dört) adet USB Belleğe de başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan bilgileri yükleyip Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine çıktı olarak; Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu, YÖK formatlı özgeçmiş, 2 fotoğraf, Kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan denklik belgesi), yabancı dil belgelerini ekleyip, 4 (Dört) adet USB Belleğe de bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bilgileri yükleyip ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi ve Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Formu indirmek için Web sayfamızdan 'İnsan Kaynakları-Dilekçe ve Formları' na tıklayınız.

İlan başlama tarihi : 20/08/2024

İlan bitiş tarihi : 03/09/2024

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızdadır.

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