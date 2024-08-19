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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 2 eylül 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Ağustos 2024 05:45, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 06:42
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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İste) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (2024/1)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup,

- 2024/101 ve 2024/102 ilan numarası ile yayınlanan kadrolara yapılacak başvurular İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına,

- 2024/103 ve 2024/104 ilan numarası ile yayınlanan kadrolara yapılacak başvurular ise Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokuluna, şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlan, başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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