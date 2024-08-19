Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 2 eylül 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Ağustos 2024 05:05, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 06:23
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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe

(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf içeren 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD) halinde yayınlarıyla ilgili birime teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeden kurumumuz sorumlu değildir.

SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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